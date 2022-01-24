https://ria.ru/20220124/obrazovanie-1768860482.html

Международный день образования

Международный день образования - РИА Новости, 24.01.2022

Международный день образования

24 января по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день образования (International Day of Education). Эта дата установлена 3 декабря 2018 года... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T01:20

2022-01-24T01:20

2022-01-24T01:20

в мире

справки

международный день образования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735280486_72:182:3029:1845_1920x0_80_0_0_54029ddb9a20adb4d75e5e16d0f12104.jpg

24 января по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день образования (International Day of Education). Эта дата установлена 3 декабря 2018 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которую поддержали 58 государств-членов. В документе указано, что образование играет ключевую роль в формировании устойчивого и жизнеспособного общества и способствует достижению целей в области устойчивого развития. Генеральная Ассамблея возложила проведение ключевых мероприятий по празднованию дня на ЮНЕСКО как специализированного учреждения ООН, занимающегося вопросами образования. Право на образование закреплено в Статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования. Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех. В сентябре 2015 года мировое сообщество приняло Цели устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Образование является ключевым фактором в достижении всех 17 целей. В частности, Цель 4 предусматривает обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и предоставление возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.Образование предоставляет возможность выбраться из нищеты и обеспечить благосостояние в будущем. Согласно глобальному докладу ЮНЕСКО "Совместное переосмысление наших перспектив: новый социальный договор в интересах образования" (2021), сегодня из восьми миллиардов людей в мире более 95% посещали школу.За последние 50 лет во всем мире произошло явное снижение доли детей и подростков, не посещающих школу. Если в 1970 году каждый четвертый ребенок не посещал начальную школу, то к 2020 году их доля упала до менее 10%.В мире также наблюдается рост охвата дошкольным образованием во всех регионах и группах стран с низким уровнем дохода. Глобальный уровень участия вырос с чуть более 15% в 1970 году до 35% в 2000 году, достигнув более 60% в 2019 году.За последние 50 лет также значительно вырос уровень охвата высшим образованием среди молодежи и взрослого населения. Если в 1970 году он составлял 10%, то в настоящее время – около 40%. По прогнозам, страны с высоким уровнем дохода могут достичь 100% охвата высшим образованием в 2034 году, а страны со средним уровнем дохода достигнут от 60% до 80% к 2050 году.Эксперты ЮНЕСКО отмечаю, что несмотря на значительный прогресс в расширении образовательных возможностей за последние десятилетия, доступ к высококачественному образованию остается неполным и несправедливым. Сегодня каждый четвертый молодой человек в странах с низким уровнем дохода до сих пор неграмотен.Несмотря на то, что гендерные разрывы в уровне грамотности взрослых также сократились с 1990 года, они остаются значительными, особенно для бедных слоев населения. В странах с низким доходом более двух из пяти женщин неграмотны.Сегодня каждый пятый ребенок в странах с низким уровнем доходов и каждый десятый ребенок в мире, или около 250 миллионов детей, все еще не посещают начальную школу. Еще более драматична ситуация на уровне среднего образования. Трое из пяти подростков и молодых людей в странах с низким уровнем дохода в настоящее время не посещают среднюю школу.Эксперты отмечают, что в мире более одного из четырех учащихся младших классов средней школы и более одного из двух учащихся старших классов средней школы не заканчивают цикл обучения. Около 60% старшеклассников в странах с доходом ниже среднего и почти 90% в странах с низким уровнем дохода бросают школу, не завершив цикл средней школы. В разгар пандемии 90% школьников мира или более 1,6 миллиарда детей и подростков лишились возможности посещать школу. Из них 500 миллионов учащихся не имеют доступа к дистанционному обучению. По данным ЮНЕСКО, школы по-прежнему полностью или частично закрыты в 65 странах, что затрагивает 750 миллионов учащихся.В ноябре 2021 года главы государств и правительств, а также министры образования из более чем 40 стран приняли Парижскую декларацию – глобальный призыв, с которым выступили ЮНЕСКО и Франция, к увеличению инвестиций в образование после кризиса пандемии COVID-19. Россия привержена выполнению Цели устойчивого развития о всеохватном качественном образовании для всех. Охват общим образованием в России составляет более 99%.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в целом по России достигла 99,17%.По данным федерального статистического наблюдения на начало 2020/21 учебного года, система образования охватывала более 30,5 миллионов детей и молодежи, включая 7,4 миллионов дошкольников всех возрастных категорий, 16,9 миллионов школьников, 3,3 миллиона студентов в системе среднего профессионального образования и 4 миллиона студентов в системе высшего образования, в том числе по очной форме обучения 2,4 миллиона человек (60%).В образовательных организациях всех уровней на начало 2020/2021 учебного года работали более двух миллионов педагогических работников.В Российской Федерации более 1,25 миллионов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и более 700 тысяч детей-инвалидов.В 2021 году в 39 тысяч российских школ пошли 17 миллионов учащихся. Из них около два миллиона – первоклассники. До 2025 года будет построено 1300 современных школ. Это позволит исключить третью и минимизировать вторую смены. В системе высшего образования действует 710 организаций, в том числе 497 государственных и муниципальных организаций (70%).В России реализуется более 650 специальностей по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры (ординатуры, адъюнктуры), ассистентуры-стажировки. Российские вузы также предлагают довузовские подготовительные программы (для подготовки к поступлению в бакалавриат, специалитет и магистратуру), краткосрочные программы (летний университет, семестр в России, летние школы), программы изучения русского языка как иностранного, программы дополнительного образования: профессиональной переподготовки и повышения квалификации.Россия вносит свой вклад в международные усилия по развитию образования.Если в 2019/2020 учебном году по квоте было принято на обучение более 13 тысяч иностранных граждан, в 2020/21 – почти 15 тысяч человек, то квота приема на 2021/22 составляет 18 тысяч. В России существует много льгот для студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование. Они не зависят от гражданства, поэтому все иностранные студенты могут получить те же льготы, что и россияне. Единственные условия – обучение на этом уровне образования в первый раз (для получения первого высшего образования), на дневном отделении и только в вузе с государственной аккредитацией. В настоящее время в России реализуется Национальный проект "Образование", рассчитанный на 2019-2024 годы. Проект нацелен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Проект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. С 2020 года по инициативе президента России реализуется программа "Земский учитель". Ее цель – привлечь новых педагогов в сельскую местность. По условиям программы, учителя, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату – 1 миллион рублей. Если населенный пункт находится на территории Дальневосточного федерального округа, компенсация составит два миллиона рублей.В середине 2019 года Россотрудничество запустило более 40 международных проектов по цифровым технологиям для школьников, студентов, педагогов и молодых ученых по всему миру. В процесс было вовлечено более 50 стран и более 30 тысяч человек. В октябре 2020 года Россотрудничество совместно с Финансовым университетом при правительстве России запустили бесплатные образовательные онлайн-программы от ведущих российских IT-компаний в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Курсы были ориентированы в первую очередь на русскоязычное население в Индии, Индонезии, Вьетнаме, Франции, Ирландии, но пройти их мог любой желающий. В 2022 году Международный день образования пройдет под девизом "Изменение курса, трансформация образования" (Changing Course, Transforming Education) и станет платформой для демонстрации наиболее важных преобразований, которые необходимо осуществить, чтобы реализовать право каждого человека на образование и построить более устойчивое и мирное будущее. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, международный день образования