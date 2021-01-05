https://ria.ru/20210105/golikova-1592062233.html
Голикова оценила доступность дошкольного образования в 98 процентов
Голикова оценила доступность дошкольного образования в 98 процентов
Доступность дошкольного образования в России на 1 января оценивается в 98%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:11
2021-01-05T17:11
2021-01-05T17:11
россия
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Доступность дошкольного образования в России на 1 января оценивается в 98%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции."В целом доступность дошкольного образования по территории Российской Федерации на 1 января 2021 года оценивается в 98%", - сказала Голикова на совещании.
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