https://ria.ru/20210105/golikova-1592062233.html

Голикова оценила доступность дошкольного образования в 98 процентов

Голикова оценила доступность дошкольного образования в 98 процентов

Доступность дошкольного образования в России на 1 января оценивается в 98%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:11

2021-01-05T17:11

2021-01-05T17:11

россия

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Доступность дошкольного образования в России на 1 января оценивается в 98%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции."В целом доступность дошкольного образования по территории Российской Федерации на 1 января 2021 года оценивается в 98%", - сказала Голикова на совещании.

https://ria.ru/20201221/rospotrebnadzor-1590275603.html

россия

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2021

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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество