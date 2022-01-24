https://ria.ru/20220124/nato-1769319770.html

НАТО оставит двери открытыми, заявил генсек в ответ на предложения России

НАТО оставит двери открытыми, заявил генсек в ответ на предложения России - РИА Новости, 24.01.2022

НАТО оставит двери открытыми, заявил генсек в ответ на предложения России

НАТО на предложение России по обязательству о нерасширении ответит, что двери альянса останутся открытыми, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам переговоров... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:57

2022-01-24T19:57

2022-01-24T19:57

в мире

йенс столтенберг

финляндия

швеция

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. НАТО на предложение России по обязательству о нерасширении ответит, что двери альянса останутся открытыми, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии."Россия настаивает на нерасширении НАТО ни на какую страну… Наше послание будет, что двери НАТО останутся открытыми", - сказал он.

https://ria.ru/20220124/nato-1769317804.html

финляндия

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, нато, россия