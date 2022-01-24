https://ria.ru/20220124/nato-1769319770.html
НАТО оставит двери открытыми, заявил генсек в ответ на предложения России
НАТО оставит двери открытыми, заявил генсек в ответ на предложения России - РИА Новости, 24.01.2022
НАТО оставит двери открытыми, заявил генсек в ответ на предложения России
НАТО на предложение России по обязательству о нерасширении ответит, что двери альянса останутся открытыми, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам переговоров... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:57
2022-01-24T19:57
2022-01-24T19:57
в мире
йенс столтенберг
финляндия
швеция
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. НАТО на предложение России по обязательству о нерасширении ответит, что двери альянса останутся открытыми, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии."Россия настаивает на нерасширении НАТО ни на какую страну… Наше послание будет, что двери НАТО останутся открытыми", - сказал он.
https://ria.ru/20220124/nato-1769317804.html
финляндия
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_de57a81544bc20eff7f9f95ce56156ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, нато, россия
НАТО оставит двери открытыми, заявил генсек в ответ на предложения России
Генсек Столтенберг в ответ на предложения России: двери альянса останутся открытыми