https://ria.ru/20220124/nato-1769319149.html
НАТО не принимала решения о вывозе сотрудников с Украины, заявил генсек
НАТО не принимала решения о вывозе сотрудников с Украины, заявил генсек - РИА Новости, 24.01.2022
НАТО не принимала решения о вывозе сотрудников с Украины, заявил генсек
НАТО продолжает оценивать ситуацию и обменивается информацией по ситуации вокруг Украины, решение об эвакуации сотрудников из офисов альянса в Киеве не... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:51
2022-01-24T19:51
2022-01-24T19:58
в мире
киев
нато
йенс столтенберг
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швеция
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. НАТО продолжает оценивать ситуацию и обменивается информацией по ситуации вокруг Украины, решение об эвакуации сотрудников из офисов альянса в Киеве не принималось, сообщил генсек Йенс Столтенберг."Это должно быть решение национальных властей, мы обмениваемся информацией между союзниками и нашими партнерами. У нас есть персонал в Киеве в двух офисах. Мы не принимали решение о выводе сотрудников, работающих в НАТО в Киеве", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии.
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в мире, киев, нато, йенс столтенберг, финляндия, швеция
19:51 24.01.2022 (обновлено: 19:58 24.01.2022)
НАТО не принимала решения о вывозе сотрудников с Украины, заявил генсек
Генсек Столтенберг: НАТО не принимала решения о вывозе сотрудников с из офисов в Киеве