https://ria.ru/20220124/nato-1769319149.html

НАТО не принимала решения о вывозе сотрудников с Украины, заявил генсек

НАТО не принимала решения о вывозе сотрудников с Украины, заявил генсек - РИА Новости, 24.01.2022

НАТО не принимала решения о вывозе сотрудников с Украины, заявил генсек

НАТО продолжает оценивать ситуацию и обменивается информацией по ситуации вокруг Украины, решение об эвакуации сотрудников из офисов альянса в Киеве не... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:51

2022-01-24T19:51

2022-01-24T19:58

в мире

киев

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. НАТО продолжает оценивать ситуацию и обменивается информацией по ситуации вокруг Украины, решение об эвакуации сотрудников из офисов альянса в Киеве не принималось, сообщил генсек Йенс Столтенберг."Это должно быть решение национальных властей, мы обмениваемся информацией между союзниками и нашими партнерами. У нас есть персонал в Киеве в двух офисах. Мы не принимали решение о выводе сотрудников, работающих в НАТО в Киеве", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии.

https://ria.ru/20220124/nato-1769315988.html

киев

финляндия

швеция

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в мире, киев, нато, йенс столтенберг, финляндия, швеция