https://ria.ru/20220124/nato-1769317804.html
В НАТО заявили о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией
В НАТО заявили о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией - РИА Новости, 24.01.2022
В НАТО заявили о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией, подтвердил политику открытых дверей альянса для новых членов. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:38
2022-01-24T19:38
2022-01-24T19:45
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией, подтвердил политику открытых дверей альянса для новых членов."Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии.
https://ria.ru/20220124/nato-1769315988.html
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в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, нато
19:38 24.01.2022 (обновлено: 19:45 24.01.2022)
В НАТО заявили о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией
Генсек НАТО Столтенберг заявил о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией