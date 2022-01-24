https://ria.ru/20220124/nato-1769317804.html

В НАТО заявили о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией

В НАТО заявили о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией - РИА Новости, 24.01.2022

В НАТО заявили о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией, подтвердил политику открытых дверей альянса для новых членов. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:38

2022-01-24T19:38

2022-01-24T19:45

в мире

йенс столтенберг

финляндия

швеция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_4e76f8ba8fbd4518ad29652e2b2cab9e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией, подтвердил политику открытых дверей альянса для новых членов."Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии.

https://ria.ru/20220124/nato-1769315988.html

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, нато