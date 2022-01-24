https://ria.ru/20220124/nato-1769315988.html
НАТО рассматривает увеличение своего присутствия на востоке
НАТО рассматривает увеличение своего присутствия на востоке - РИА Новости, 24.01.2022
НАТО рассматривает увеличение своего присутствия на востоке
НАТО рассматривает возможность увеличения своего присутствия на востоке, включая размещение дополнительных боевых групп, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:27
2022-01-24T19:27
2022-01-24T22:13
нато
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. НАТО рассматривает возможность увеличения своего присутствия на востоке, включая размещение дополнительных боевых групп, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии."Мы рассматриваем увеличение нашего присутствия на востоке. Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас", — сказал он.При этом сегодня блок уже выступил с официальным заявлением, подтвердив наращивание присутствия в Восточной Европе. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет в Болгарию корабли, Нидерланды перебрасывают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию.В сообщении также указывалось, что США "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге". Позднее Белый дом подтвердил эти намерения.По ее словам, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в понедельник может озвучить дополнительные подробности. Как заявила Псаки, президент США Джо Байден придерживается мнения, что Москва может начать военные действия против Украины "в любой момент".Действия членов НАТО противоречат предложениям Москвы по гарантиям безопасности, которые Вашингтону и его союзникам направили в конце прошлого года. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.При этом напряженность в регионе нагнетают сами Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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нато, в мире, украина, йенс столтенберг, финляндия, россия
19:27 24.01.2022 (обновлено: 22:13 24.01.2022)
НАТО рассматривает увеличение своего присутствия на востоке
Генсек НАТО Столтенберг: альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в Европе
БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. НАТО рассматривает возможность увеличения своего присутствия на востоке, включая размещение дополнительных боевых групп, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии.
"Мы рассматриваем увеличение нашего присутствия на востоке. Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО
, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе
для всех нас", — сказал он.
При этом сегодня блок уже выступил с официальным заявлением, подтвердив наращивание присутствия в Восточной Европе. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет в Болгарию корабли, Нидерланды
перебрасывают два истребителя F-35
в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. Франция
заявила о готовности перебросить силы в Румынию
.
В сообщении также указывалось, что США "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге". Позднее Белый дом подтвердил эти намерения.
"Мы всегда говорили, что усилим наших союзников на восточном фланге. Эти консультации и переговоры были часть того, что наши официальные лица, ответственные за национальную безопасность, уже несколько недель обсуждают со своими коллегами <...>. Эти дискуссии продолжаются", — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в понедельник может озвучить дополнительные подробности. Как заявила Псаки, президент США Джо Байден придерживается мнения, что Москва может начать военные действия против Украины "в любой момент".
Действия членов НАТО противоречат предложениям Москвы по гарантиям безопасности, которые Вашингтону и его союзникам направили в конце прошлого года. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.
В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой
"вторжения" на Украину
. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
При этом напряженность в регионе нагнетают сами Соединенные Штаты и другие страны НАТО
. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров
, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России
.