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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Четвертый сезон подкаста финансовым проблемам и способам их решения.
https://ria.ru/20220124/nakopit-1769215077.html
"Не умею копить. Это диагноз?" Подкаст "Страхи"
"Не умею копить. Это диагноз?" Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 24.01.2022
"Не умею копить. Это диагноз?" Подкаст "Страхи"
У героя эпизода Игоря в целом налажены взаимоотношения с деньгами, за исключением одной проблемы – он не умеет копить. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мало изучить инструменты финансовой грамотности, нужно еще понять где находится психологическая "дыра", через которую утекают деньги.
2022-01-24T12:00
2022-01-24T12:07
страхи
финансы
наталья лосева
психология
подкаст
психология богатства
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"Не умею копить. Это диагноз?" Подкаст "Страхи"
У героя эпизода Игоря в целом налажены взаимоотношения с деньгами, за исключением одной проблемы – он не умеет копить. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мало изучить инструменты финансовой грамотности, нужно еще понять где находится психологическая «дыра», через которую утекают деньги.
audio/mpeg
"Не умею копить. Это диагноз?" Подкаст "Страхи"
У героя эпизода Игоря в целом налажены взаимоотношения с деньгами, за исключением одной проблемы – он не умеет копить. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мало изучить инструменты финансовой грамотности, нужно еще понять где находится психологическая «дыра», через которую утекают деньги.
audio/mpeg
Почему не получается копить деньги и как этому научиться рассказывают юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Своей историей делился герой эпизода Игорь.02:03 История Игоря03:55 Правильный алгоритм обращения с деньгами05:00 Счет, который лучше иметь каждому07:40 "Иллюзия, с которой вы себя ассоциируете"10:00 Способ откладывать "конвертиками"13:00 Почему деньги "жгут карман"?18:00 Как правильно прогнозировать траты?20:00 Практика "Разговор с собой будущим"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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финансы, наталья лосева, психология, подкаст, психология богатства, аудио
12:00 24.01.2022 (обновлено: 12:07 24.01.2022)
 

"Не умею копить. Это диагноз?" Подкаст "Страхи"

Страхи
"Не умею копить. Это диагноз?" Подкаст "Страхи"
12:00
Читать ria.ru в
У героя эпизода Игоря в целом налажены взаимоотношения с деньгами, за исключением одной проблемы – он не умеет копить. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мало изучить инструменты финансовой грамотности, нужно еще понять где находится психологическая "дыра", через которую утекают деньги.
Почему не получается копить деньги и как этому научиться рассказывают юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Своей историей делился герой эпизода Игорь.
02:03 История Игоря
03:55 Правильный алгоритм обращения с деньгами
05:00 Счет, который лучше иметь каждому
07:40 "Иллюзия, с которой вы себя ассоциируете"
10:00 Способ откладывать "конвертиками"
13:00 Почему деньги "жгут карман"?
18:00 Как правильно прогнозировать траты?
20:00 Практика "Разговор с собой будущим"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиФинансыНаталья ЛосеваПсихологияПодкастпсихология богатства
 
 
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