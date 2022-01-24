https://ria.ru/20220124/moloko-1769324329.html

Абрамченко поручила разработать меры поддержки молочной отрасли

Абрамченко поручила разработать меры поддержки молочной отрасли - РИА Новости, 24.01.2022

Абрамченко поручила разработать меры поддержки молочной отрасли

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:46

2022-01-24T20:46

2022-01-24T20:46

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году, чтобы не допустить роста цен на эту продукцию, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства."Как сообщила вице-премьер, учитывая сокращение поголовья (коров - ред.), волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов, и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию", - говорится в сообщении.Уточняется, что вице-премьер в понедельник провела совещание по текущей ситуации в молочной отрасли и ее развитию, в котором, в частности, приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минобрнауки, Россельхознадзора, Росстата.Участники совещания отметили, что экономические последствия пандемии отразились на молочной отрасли: например, производители отмечают рост цен на корма, ветеринарные препараты и электроэнергию. В то же время, предпринимаемые правительством меры по стабилизации ценовой ситуации способствовали сдерживанию темпов роста затрат сельхозтоваропроизводителей: например, своевременной оказалась поддержка производителей в размере 10,6 миллиарда рублей на затраты на корма.Вице-премьер отметила, что в 2021 году всего Минсельхоз РФ предоставил господдержку предприятиям молочного скотоводства и производства молочной продукции в рамках "стимулирующей" и "компенсирующей" субсидий в размере около 54 миллиардов рублей. Согласно сообщению, господдержка отрасли в 2022 году также составит около 54 миллиардов рублей.В начале ноября прошлого года сообщалось, что Минсельхоз РФ направил в правительство доклад, в котором рассматривалась ситуация с ценами по различным категориям продуктов; единственной категорией, в которой допускался их рост, была молочная продукция - из-за роста себестоимости производства и затрат на введение обязательной маркировки.По данным Минэкономразвития, по итогам третьего квартала 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14%, производителей молока – на 12%, тогда как себестоимость производства, по оценкам специалистов, выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

https://ria.ru/20220124/putin-1769267645.html

https://ria.ru/20220124/genetika-1769304219.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), виктория абрамченко, россия