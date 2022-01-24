https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769258344.html

В Крыму возбудили уголовное дело после волны "минирования" школ

В Крыму возбудили уголовное дело после волны "минирования" школ - РИА Новости, 24.01.2022

В Крыму возбудили уголовное дело после волны "минирования" школ

Возбуждено уголовное дело по факту ложных сообщений о готовящихся терактах в школах Крыма, устанавливаются причастные, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:34

2022-01-24T14:34

2022-01-24T14:34

происшествия

севастополь

евпатория

республика крым

симферополь

ялта

следственный комитет россии (ск рф)

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту ложных сообщений о готовящихся терактах в школах Крыма, устанавливаются причастные, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.Сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать 21 января в общеобразовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Алушты, Феодосии, Бахчисарая, Армянска, Евпатории, Советского района. Все занятия были отменены, детей отпустили по домам. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа. Все сообщения не подтвердились."Возбуждено уголовное дело по факту ложных сообщений о готовящихся терактах в образовательных учреждениях полуострова", - говорится в сообщении.Дело возбуждено по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).По данным следствия, анонимные сообщения начали приходить с 6 часов утра 21 января. В СК подчеркнули, что атаке информационных террористов подверглось значительное число образовательных учреждений. На первоначальном этапе сообщения о "минировании" получили не менее чем 60 объектов, среди которых школы и высшие учебные заведения."Неустановленные лица в целях дестабилизации деятельности органов власти и дезорганизации работы органов правопорядка, необоснованного отвлечения сил и средств правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, по электронной почте разослали ложные сведения о заминировании образовательных учреждений полуострова", - говорится в сообщении.Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

https://ria.ru/20220124/rassylka-1769232545.html

https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769185714.html

https://ria.ru/20220122/minirovanie-1769045747.html

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происшествия, севастополь, евпатория, республика крым, симферополь, ялта, следственный комитет россии (ск рф), феодосия, керчь, сергей аксенов (политик), алушта, бахчисарай (крым), россия, ложные сообщения о минировании зданий