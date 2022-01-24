https://ria.ru/20220124/meropriyatiya-1769309557.html

Власти Ленинградской области снизили число участников массовых мероприятий

Власти Ленинградской области снизили число участников массовых мероприятий - РИА Новости, 24.01.2022

Власти Ленинградской области снизили число участников массовых мероприятий

Численность участников любых массовых мероприятий в Ленинградской области в рамках ограничений по коронавирусу снижена до 50 человек, сообщают региональные... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:55

2022-01-24T18:55

2022-01-24T19:37

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общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Численность участников любых массовых мероприятий в Ленинградской области в рамках ограничений по коронавирусу снижена до 50 человек, сообщают региональные власти."Изменения в "антиковидное" постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко… Любые массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек", - информирует официальный Telegram-канал региона.Также до 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий и бань, у которых есть "ковид-паспорта", подтверждающие вакцинацию большинства сотрудников. В "желтой" зоне со средним уровнем эпидемиологического благополучия до 50% уменьшена заполняемость ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита."В автобусах повезут только пассажиров в защитных масках", - предупреждают власти Ленобласти.Работодателям региона рекомендуется перевести на дистанционный формат работы не менее 30% работников (в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями).

https://ria.ru/20220124/peterburg-1769302464.html

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россия, общество, ленинградская область, здоровье - общество, александр дрозденко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии