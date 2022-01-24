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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/meropriyatiya-1769309557.html
Власти Ленинградской области снизили число участников массовых мероприятий
Власти Ленинградской области снизили число участников массовых мероприятий - РИА Новости, 24.01.2022
Власти Ленинградской области снизили число участников массовых мероприятий
Численность участников любых массовых мероприятий в Ленинградской области в рамках ограничений по коронавирусу снижена до 50 человек, сообщают региональные... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:55
2022-01-24T19:37
россия
распространение коронавируса
общество
ленинградская область
здоровье - общество
александр дрозденко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Численность участников любых массовых мероприятий в Ленинградской области в рамках ограничений по коронавирусу снижена до 50 человек, сообщают региональные власти."Изменения в "антиковидное" постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко… Любые массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек", - информирует официальный Telegram-канал региона.Также до 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий и бань, у которых есть "ковид-паспорта", подтверждающие вакцинацию большинства сотрудников. В "желтой" зоне со средним уровнем эпидемиологического благополучия до 50% уменьшена заполняемость ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита."В автобусах повезут только пассажиров в защитных масках", - предупреждают власти Ленобласти.Работодателям региона рекомендуется перевести на дистанционный формат работы не менее 30% работников (в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями).
https://ria.ru/20220124/peterburg-1769302464.html
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россия, общество, ленинградская область, здоровье - общество, александр дрозденко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:55 24.01.2022 (обновлено: 19:37 24.01.2022)
 
Власти Ленинградской области снизили число участников массовых мероприятий

Власти Ленинградской области снизили число участников массовых мероприятий до 50 человек

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗима в Санкт-Петербурге
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Численность участников любых массовых мероприятий в Ленинградской области в рамках ограничений по коронавирусу снижена до 50 человек, сообщают региональные власти.
"Изменения в "антиковидное" постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко… Любые массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек", - информирует официальный Telegram-канал региона.
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Также до 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий и бань, у которых есть "ковид-паспорта", подтверждающие вакцинацию большинства сотрудников. В "желтой" зоне со средним уровнем эпидемиологического благополучия до 50% уменьшена заполняемость ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.
"В автобусах повезут только пассажиров в защитных масках", - предупреждают власти Ленобласти.
Работодателям региона рекомендуется перевести на дистанционный формат работы не менее 30% работников (в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями).
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Распространение коронавирусаРоссияОбществоЛенинградская областьЗдоровье - ОбществоАлександр ДрозденкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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