https://ria.ru/20220124/lokdaun-1769259239.html

Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле

Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.01.2022

Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле

Никакие локдауны в России в связи с эпидситуацией сейчас не обсуждаются, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:38

2022-01-24T14:38

2022-01-24T14:44

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Никакие локдауны в России в связи с эпидситуацией сейчас не обсуждаются, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, может ли в эту волну коронавируса уровень госпитализаций достичь критического уровня и будет ли тогда введен локдаун.Он добавил, что власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.

https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html

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россия, коронавирус в россии, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса