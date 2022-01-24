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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/lokdaun-1769259239.html
Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле
Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.01.2022
Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле
Никакие локдауны в России в связи с эпидситуацией сейчас не обсуждаются, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:38
2022-01-24T14:44
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Никакие локдауны в России в связи с эпидситуацией сейчас не обсуждаются, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, может ли в эту волну коронавируса уровень госпитализаций достичь критического уровня и будет ли тогда введен локдаун.Он добавил, что власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.
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россия, коронавирус в россии, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:38 24.01.2022 (обновлено: 14:44 24.01.2022)
 
Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков: в России никакие локдауны сейчас никто не обсуждает

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка в закрытом кафе во время нерабочих дней в Москве
Табличка в закрытом кафе во время нерабочих дней в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка в закрытом кафе во время нерабочих дней в Москве
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Никакие локдауны в России в связи с эпидситуацией сейчас не обсуждаются, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, может ли в эту волну коронавируса уровень госпитализаций достичь критического уровня и будет ли тогда введен локдаун.
Он добавил, что власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 08:00Наука
Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииОбществоДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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