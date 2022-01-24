https://ria.ru/20220124/lokdaun-1769259239.html
Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле
Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.01.2022
Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле
Никакие локдауны в России в связи с эпидситуацией сейчас не обсуждаются, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:38
2022-01-24T14:38
2022-01-24T14:44
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Никакие локдауны в России в связи с эпидситуацией сейчас не обсуждаются, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, может ли в эту волну коронавируса уровень госпитализаций достичь критического уровня и будет ли тогда введен локдаун.Он добавил, что власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.
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14:38 24.01.2022 (обновлено: 14:44 24.01.2022)
Тема нового локдауна из-за "омикрона" не обсуждается, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: в России никакие локдауны сейчас никто не обсуждает