https://ria.ru/20220124/lekarstva-1769292878.html

В Минобрнауки рассказали о финансировании разработки лекарств от COVID-19

В Минобрнауки рассказали о финансировании разработки лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022

В Минобрнауки рассказали о финансировании разработки лекарств от COVID-19

За 2021 год почти 94 миллиона рублей было выделено на разработку лекарств от коронавируса, сообщается на сайте Минобрнауки России. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:29

2022-01-24T17:29

2022-01-24T17:29

распространение коронавируса

общество

российская академия наук

коронавирусы

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 янв -РИА Новости. За 2021 год почти 94 миллиона рублей было выделено на разработку лекарств от коронавируса, сообщается на сайте Минобрнауки России."Семь организаций, подведомственных Минобрнауки России, участвовали в разработке кандидатных средств этиотропной терапии COVID-19 (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания). Объем финансирования на 2021 год составил 93,8 млн рублей", - говорится в сообщении.Среди научных организаций, получивших финансирование, Институт биоорганической химии имени М. Шемякина и Ю. Овчинникова РАН и Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН, сообщает пресс-служба.

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