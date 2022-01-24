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В Минобрнауки рассказали о финансировании разработки лекарств от COVID-19
В Минобрнауки рассказали о финансировании разработки лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022
В Минобрнауки рассказали о финансировании разработки лекарств от COVID-19
За 2021 год почти 94 миллиона рублей было выделено на разработку лекарств от коронавируса, сообщается на сайте Минобрнауки России. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:29
2022-01-24T17:29
2022-01-24T17:29
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МОСКВА, 24 янв -РИА Новости. За 2021 год почти 94 миллиона рублей было выделено на разработку лекарств от коронавируса, сообщается на сайте Минобрнауки России."Семь организаций, подведомственных Минобрнауки России, участвовали в разработке кандидатных средств этиотропной терапии COVID-19 (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания). Объем финансирования на 2021 год составил 93,8 млн рублей", - говорится в сообщении.Среди научных организаций, получивших финансирование, Институт биоорганической химии имени М. Шемякина и Ю. Овчинникова РАН и Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН, сообщает пресс-служба.
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общество, российская академия наук, коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Минобрнауки рассказали о финансировании разработки лекарств от COVID-19
На разработку лекарств для лечения COVID-19 в 2021 году выделили 93,8 миллиона рублей