https://ria.ru/20220124/lekarstva-1769234307.html

Кабмин разрешил "Фонду добра" закупать лекарства до их поступления на рынок

Кабмин разрешил "Фонду добра" закупать лекарства до их поступления на рынок - РИА Новости, 24.01.2022

Кабмин разрешил "Фонду добра" закупать лекарства до их поступления на рынок

Фонд "Круг добра" сможет приобретать лекарства до того, как они поступят на российский рынок, соответствующий документ подписал председатель правительства... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:36

2022-01-24T12:36

2022-01-24T16:01

правительство рф

михаил мишустин

спинальная мышечная атрофия (сма)

здоровье - общество

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Фонд "Круг добра" сможет приобретать лекарства до того, как они поступят на российский рынок, соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин."Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента фонду "Круг добра" закупать препараты сразу же после их регистрации в России, до того, как они поступят на рынок", — сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.В том числе это коснется "Золгенсмы" — самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии, добавил он. Процедуры, необходимые для официального применения препарата в России, завершились в декабре."На текущий год в федеральном бюджете на помощь серьезно больным детям предусмотрено почти 80 миллиардов рублей. Это на 30 процентов превышает уровень прошлого года, а значит, необходимое лечение получат еще больше маленьких пациентов", — рассказал Мишустин."Круг добра" — фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями. Его создали в январе прошлого года указом Владимира Путина. Организация финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей. Средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих препаратов, некоторые из которых не зарегистрированы в России.Фонд получает заявки на лекарства или лечение от родителей, главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.В ноябре председатель правления "Круга добра" Александр Ткаченко сообщал, что на попечении фонда находятся более 1750 детей, в перечень рассматриваемых включены 44 заболевания и 37 лекарств, потрачено почти 38 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html

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правительство рф, михаил мишустин, спинальная мышечная атрофия (сма), здоровье - общество, россия, фонд "круг добра"