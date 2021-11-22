https://ria.ru/20211122/fond-1760145204.html

На реализацию задач фонда "Круг добра" направили почти 38 миллиардов рублей

На реализацию задач фонда "Круг добра" направили почти 38 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.11.2021

На реализацию задач фонда "Круг добра" направили почти 38 миллиардов рублей

Почти 38 миллиардов рублей уже направлены на реализацию задач "Круга добра", сейчас на попечении этого фонда находятся порядка 1750 детей, сообщил председатель... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:24

2021-11-22T12:24

2021-11-22T12:34

общество

александр ткаченко (протоиерей)

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти 38 миллиардов рублей уже направлены на реализацию задач "Круга добра", сейчас на попечении этого фонда находятся порядка 1750 детей, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Как сообщил Ткаченко, сейчас в перечень фонда включены 44 заболевания, 37 лекарственных препаратов, пять видов медицинских изделий закупаются фондом."Общая сумма средств, направленных на реализацию основных задач фонда, составляет 37,9 миллиардов рублей", - рассказал Ткаченко на круглом столе "10 лет "орфанному" законодательству в России: история и перспективы развития".На попечении фонда сейчас находятся порядка 1750 детей, отметил он.

https://ria.ru/20211011/fond-1753967839.html

россия

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общество, александр ткаченко (протоиерей), россия, фонд "круг добра"