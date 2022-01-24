https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769286337.html

Главврач Филатовской больницы рассказал о жалобах пациентов с COVID-19

Главврач Филатовской больницы рассказал о жалобах пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022

Главврач Филатовской больницы рассказал о жалобах пациентов с COVID-19

В последнее время пациенты с коронавирусом жалуются на боль в мышцах и глазных яблоках, но, как правило, поражения легких у них небольшие, сообщил главный врач... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:51

2022-01-24T16:51

2022-01-24T18:05

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В последнее время пациенты с коронавирусом жалуются на боль в мышцах и глазных яблоках, но, как правило, поражения легких у них небольшие, сообщил главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.Как отметил медик, омикрон-штамм пока изучают — и не факт, что госпитализированные заражены именно им, но инкубационный период сократился."Пациенты отмечают контакт с больными за один-три дня до повышения у них температуры (вместо пяти-семи дней). По аналогии с гриппом на первый план выходят жалобы на боли в мышцах, глазных яблоках. Но объем поражения легочной ткани, как правило, небольшой", — написал Вечорко.По его словам, пациенты теперь не так часто нуждаются в реанимационной помощи, а в анализах крови реже встречаются изменения гемостаза, приводящие к тромбоэмболическим осложнениям."Пока рано утверждать, что заражение штаммом "омикрон" протекает легче. Если пациент уже был привит, тогда да. Практически все врачи, оказывающие помощь в инфекционных стационарах, могут подтвердить, что у вакцинированных крайне редко наблюдается тяжелое течение заболевания", — отметил главврач.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4%. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.Как ранее подчеркивала чиновница, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока власти оставляют планку в 80%.

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