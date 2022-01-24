https://ria.ru/20220124/koks-1769290267.html

Биография Тини Кокса

Биография Тини Кокса - РИА Новости, 24.01.2022

Биография Тини Кокса

Нидерландский сенатор Тини Кокс (Tiny Kox) родился 6 мая 1953 года в Зелсте (ныне район Велдховен). РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:18

2022-01-24T17:18

2022-01-24T17:21

справки

парламентская ассамблея совета европы

нидерланды

тини кокс

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Нидерландский сенатор Тини Кокс (Tiny Kox) родился 6 мая 1953 года в Зелсте (ныне район Велдховен).В 1973 году окончил экономико-правовую программу обучения в Школе высшей экономики и административных наук в Эйндховене. В 1975 году окончил Тилбургский университет, где изучал право.С 1975 года работал в Тилбургском центре юридической помощи. Сначала был волонтером, затем координатором.В 1978 году – сотрудник отдела по общим вопросам муниципалитета Остерхаут.С 1978 по 1981 год – главный редактор газеты Buurtkrant.С 1981 по 1994 года был главным редактором журнала Социалистической партии (СП) Нидерландов De Tribune. Также входил в состав редколлегии Spanning, ежемесячного журнала Научного бюро СП. Был советником Study Center Социалистической партии.В 1981-2003 годах – член исполнительного комитета Социалистической партии.С сентября 1982 года по апрель 1999 года – член городского совет Тилбурга, председатель партии в парламенте.С 1994 года по 2003 год занимал пост генерального секретаря Социалистической партии.С 10 июня 2003 года – член Сената Генеральных штатов (высший представительный и законодательный орган Нидерландов). Глава фракции СП в Сенате.С 2003 года Кокс также является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, с января 2007 года возглавляет Группу объединенных европейских левых, одну из пяти политических групп, в которые входят члены ПАСЕ.В 2011-2013 годах был вице-президентом Ассамблеи.В октябре 2021 года был выдвинут на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на 2022 и 2023 годы на основании соглашения о ротации между пятью политическими группами в ПАСЕ. 24 января 2022 года Тини Кокс был избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он стал третьим голландцем на этой должности. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, парламентская ассамблея совета европы, нидерланды, тини кокс