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Биография Тини Кокса
Биография Тини Кокса - РИА Новости, 24.01.2022
Биография Тини Кокса
Нидерландский сенатор Тини Кокс (Tiny Kox) родился 6 мая 1953 года в Зелсте (ныне район Велдховен). РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:18
2022-01-24T17:21
справки
парламентская ассамблея совета европы
нидерланды
тини кокс
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Нидерландский сенатор Тини Кокс (Tiny Kox) родился 6 мая 1953 года в Зелсте (ныне район Велдховен).В 1973 году окончил экономико-правовую программу обучения в Школе высшей экономики и административных наук в Эйндховене. В 1975 году окончил Тилбургский университет, где изучал право.С 1975 года работал в Тилбургском центре юридической помощи. Сначала был волонтером, затем координатором.В 1978 году – сотрудник отдела по общим вопросам муниципалитета Остерхаут.С 1978 по 1981 год – главный редактор газеты Buurtkrant.С 1981 по 1994 года был главным редактором журнала Социалистической партии (СП) Нидерландов De Tribune. Также входил в состав редколлегии Spanning, ежемесячного журнала Научного бюро СП. Был советником Study Center Социалистической партии.В 1981-2003 годах – член исполнительного комитета Социалистической партии.С сентября 1982 года по апрель 1999 года – член городского совет Тилбурга, председатель партии в парламенте.С 1994 года по 2003 год занимал пост генерального секретаря Социалистической партии.С 10 июня 2003 года – член Сената Генеральных штатов (высший представительный и законодательный орган Нидерландов). Глава фракции СП в Сенате.С 2003 года Кокс также является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, с января 2007 года возглавляет Группу объединенных европейских левых, одну из пяти политических групп, в которые входят члены ПАСЕ.В 2011-2013 годах был вице-президентом Ассамблеи.В октябре 2021 года был выдвинут на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на 2022 и 2023 годы на основании соглашения о ротации между пятью политическими группами в ПАСЕ. 24 января 2022 года Тини Кокс был избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он стал третьим голландцем на этой должности. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, парламентская ассамблея совета европы, нидерланды, тини кокс
17:18 24.01.2022 (обновлено: 17:21 24.01.2022)
 

Биография Тини Кокса

© AFP 2022 / Kirill KudryavtsevТини Кокс
Тини Кокс - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
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Нидерландский сенатор Тини Кокс (Tiny Kox) родился 6 мая 1953 года в Зелсте (ныне район Велдховен).
В 1973 году окончил экономико-правовую программу обучения в Школе высшей экономики и административных наук в Эйндховене. В 1975 году окончил Тилбургский университет, где изучал право.
С 1975 года работал в Тилбургском центре юридической помощи. Сначала был волонтером, затем координатором.
В 1978 году – сотрудник отдела по общим вопросам муниципалитета Остерхаут.
С 1978 по 1981 год – главный редактор газеты Buurtkrant.
С 1981 по 1994 года был главным редактором журнала Социалистической партии (СП) Нидерландов De Tribune. Также входил в состав редколлегии Spanning, ежемесячного журнала Научного бюро СП. Был советником Study Center Социалистической партии.
В 1981-2003 годах – член исполнительного комитета Социалистической партии.
С сентября 1982 года по апрель 1999 года – член городского совет Тилбурга, председатель партии в парламенте.
С 1994 года по 2003 год занимал пост генерального секретаря Социалистической партии.
С 10 июня 2003 года – член Сената Генеральных штатов (высший представительный и законодательный орган Нидерландов). Глава фракции СП в Сенате.
С 2003 года Кокс также является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, с января 2007 года возглавляет Группу объединенных европейских левых, одну из пяти политических групп, в которые входят члены ПАСЕ.
В 2011-2013 годах был вице-президентом Ассамблеи.
В октябре 2021 года был выдвинут на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на 2022 и 2023 годы на основании соглашения о ротации между пятью политическими группами в ПАСЕ.
24 января 2022 года Тини Кокс был избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Он стал третьим голландцем на этой должности.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиПарламентская ассамблея Совета ЕвропыНидерландыТини Кокс
 
 
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