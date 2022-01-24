Новым главой ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Кокса

"Я благодарю вас за оказанную мне большую часть быть новым председателем ПАСЕ... Смена председателя не означает, что причина, по которой сформировали ПАСЕ, и все ее прошлое изменятся. Резолюция о стратегических приоритетах Совета Европы была уже принята, как и наша повестка на последующие годы. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы реализовать эту повестку... Выполнение конвенции о защите прав человека всеми странами-членами ПАСЕ остается нашим главным приоритетом", - сказал Кокс после голосования.