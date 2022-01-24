15:37 24.01.2022 (обновлено: 16:21 24.01.2022)
Новым главой ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Кокса
Сенатор из Нидерландов Тини Кокс стал новым председателем ПАСЕ
Голландский парламентарий Тини Кокс
ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран нидерландский сенатор Тини Кокс, следует из результатов голосования, приведенных в понедельник председателем заседания.
Голосование проходило на заседании зимней сессии ПАСЕ. За кандидатуру Кокса проголосовали 164 человек. Его конкурент - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева - набрала 80 голосов.
"Я благодарю вас за оказанную мне большую часть быть новым председателем ПАСЕ... Смена председателя не означает, что причина, по которой сформировали ПАСЕ, и все ее прошлое изменятся. Резолюция о стратегических приоритетах Совета Европы была уже принята, как и наша повестка на последующие годы. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы реализовать эту повестку... Выполнение конвенции о защите прав человека всеми странами-членами ПАСЕ остается нашим главным приоритетом", - сказал Кокс после голосования.
Кокс является членом нидерландской "Социалистической партии" и главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ. Он сменил на этому посту бельгийского сенатора Хендрика Дамса. Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи.