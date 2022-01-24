https://ria.ru/20220124/klimov-1769254097.html

Климов предложил Байдену эвакуировать из Европы всех американских солдат

Климов предложил Байдену эвакуировать из Европы всех американских солдат - РИА Новости, 24.01.2022

Климов предложил Байдену эвакуировать из Европы всех американских солдат

Учитывая фиаско США в Афганистане, Белому дому уже сейчас следовало бы заняться эвакуацией всех американских солдат из Европы, после чего мир в Старом Свете... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:12

2022-01-24T14:12

2022-01-24T14:12

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Учитывая фиаско США в Афганистане, Белому дому уже сейчас следовало бы заняться эвакуацией всех американских солдат из Европы, после чего мир в Старом Свете будет прочнее, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В ночь на понедельник госдепартамент США обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам покинуть Украину и не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы. Кроме того, был разрешен добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов."Вашингтон, вместо ответа на мирные инициативы Москвы, продолжает нагнетать: дипломатов с Украины эвакуирует, оружие Киеву добавляет, союзников своих накручивает против нас", - написал Климов в своем телеграмм-канале.Он также привел сообщения СМИ со ссылкой на источники в американской администрации о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения до пяти тысяч американских военнослужащих, а также кораблей и авиации в странах Прибалтики и Восточной Европы.По его словам, "эвакуацию лучше начать прямо сегодня". После чего мир в Старом Свете будет явно прочней в интересах всех народов нашего общего континента, добавил политик."Правда, марионеточным режимам США в Европе это вряд ли понравится. Но вы же в первую очередь должны думать об американцах, не так ли? Заодно начнёте выполнять предложения Москвы по деэскалации на практике", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769249112.html

https://ria.ru/20220124/nato-1769231785.html

сша

европа

восточная европа

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в мире, сша, европа, джо байден, андрей климов, совет федерации рф, восточная европа, россия