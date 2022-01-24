Климов предложил Байдену эвакуировать из Европы всех американских солдат
Сенатор Климов предложил Байдену эвакуировать из Европы всех американских солдат
Американские военные в Польше
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Учитывая фиаско США в Афганистане, Белому дому уже сейчас следовало бы заняться эвакуацией всех американских солдат из Европы, после чего мир в Старом Свете будет прочнее, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В ночь на понедельник госдепартамент США обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам покинуть Украину и не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы. Кроме того, был разрешен добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.
"Вашингтон, вместо ответа на мирные инициативы Москвы, продолжает нагнетать: дипломатов с Украины эвакуирует, оружие Киеву добавляет, союзников своих накручивает против нас", - написал Климов в своем телеграмм-канале.
Он также привел сообщения СМИ со ссылкой на источники в американской администрации о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения до пяти тысяч американских военнослужащих, а также кораблей и авиации в странах Прибалтики и Восточной Европы.
"Господин президент, с учетом вашего летнего скандального фиаско в Афганистане, настоятельно рекомендую незамедлительно подготовить план тотальной эвакуации из Европы не только этих 5 тысяч янки, но и всех остальных военных США", - отметил сенатор.
По его словам, "эвакуацию лучше начать прямо сегодня". После чего мир в Старом Свете будет явно прочней в интересах всех народов нашего общего континента, добавил политик.
"Правда, марионеточным режимам США в Европе это вряд ли понравится. Но вы же в первую очередь должны думать об американцах, не так ли? Заодно начнёте выполнять предложения Москвы по деэскалации на практике", - заключил парламентарий.