https://ria.ru/20220124/klichko-1769240689.html

Кличко обвинил Германию в предательстве

Кличко обвинил Германию в предательстве - РИА Новости, 24.01.2022

Кличко обвинил Германию в предательстве

Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко обвинил правительство Германии в предательстве Украины и призвал законодательно запретить бывшему канцлеру Герхарду... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:16

2022-01-24T13:16

2022-01-24T13:19

в мире

киев

германия

дмитрий песков

герхард шредер

виталий кличко

нато

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко обвинил правительство Германии в предательстве Украины и призвал законодательно запретить бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру "работать на Россию"."На Украине царит огромное разочарование тем, что федеральное правительство (Германии) продолжает придерживаться "Северного потока — 2". Тем, что оно не хочет поставлять оборонное оружие и в то же время препятствует странам, как Эстония, поставлять нам оружие. Это упущенная помощь и предательство друзей в критической ситуации, когда наша страна на многих границах подвергается угрозе со стороны российских войск. Многие задаются вопросом: какова позиция немецкого правительства? Стоит ли оно на стороне свободы и таким образом Украины? Или на стороне агрессора? Сейчас нужен четкий сигнал от самой важной страны Европы!" - написал он в колонке для газеты Bild.Он добавил, что "Германия должна позаботиться о том, чтобы лоббистам как бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру было законодательно запрещено далее работать на российский режим". "Это были бы санкции, которые действительно причиняют боль. Однако непостижимые заявления немецкого вице-адмирала о России и (президенте РФ Владимире) Путине показывают, к сожалению: также и другие представители на важных постах страдают в вопросах о России от потери связи с реальностью. Украина хочет одного: быть самостоятельной, демократической и свободной страной! Мы месяцами демонстрировали ради этого на майдане в 2014 году. Мы будем бороться дальше, мы не будем нападать на кого-либо, а будет защищать свою страну", - написал Кличко в короткой статье.Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым не вернется в состав Украины. По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это нонсенс. Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю, отметил Шенбах, указав, что президент РФ Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и российскому лидеру легко оказать уважение, "которого он требует и, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220123/melnik-1769105940.html

https://ria.ru/20220122/ukriana-1769059178.html

киев

германия

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в мире, киев, германия, дмитрий песков, герхард шредер, виталий кличко, нато, северный поток — 2, россия