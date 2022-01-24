https://ria.ru/20220124/kazakhstan-1769204266.html

Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана

Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана - РИА Новости, 24.01.2022

Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций в структуре Вооруженных сил, документ опубликован в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:16

2022-01-24T10:16

2022-01-24T15:48

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 24 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций в структуре Вооруженных сил, документ опубликован в банке нормативных правовых актов."В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю: создать командование Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", — говорится в тексте указа от 19 января.Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур 15 января поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767371752.html

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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев