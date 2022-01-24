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Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана
Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана - РИА Новости, 24.01.2022
Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций в структуре Вооруженных сил, документ опубликован в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:16
2022-01-24T15:48
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 24 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций в структуре Вооруженных сил, документ опубликован в банке нормативных правовых актов."В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю: создать командование Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", — говорится в тексте указа от 19 января.Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур 15 января поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
10:16 24.01.2022 (обновлено: 15:48 24.01.2022)
 
Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана

Президент Казахстана Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
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АЛМА-АТА, 24 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций в структуре Вооруженных сил, документ опубликован в банке нормативных правовых актов.
"В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю: создать командование Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", — говорится в тексте указа от 19 января.
Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур 15 января поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.
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