https://ria.ru/20220124/kazakhstan-1769204266.html
Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана
Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана - РИА Новости, 24.01.2022
Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций в структуре Вооруженных сил, документ опубликован в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:16
2022-01-24T10:16
2022-01-24T15:48
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e12874bcacc775bd50e1146a8db67b49.jpg
АЛМА-АТА, 24 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций в структуре Вооруженных сил, документ опубликован в банке нормативных правовых актов."В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю: создать командование Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", — говорится в тексте указа от 19 января.Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур 15 января поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767371752.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bf7d3fccd72a479ce93c0f01a47ec2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
10:16 24.01.2022 (обновлено: 15:48 24.01.2022)
Токаев подписал указ о создании командования ССО ВС Казахстана
Президент Казахстана Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций