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Наука
https://ria.ru/20220124/kamchatka-1768906610.html
С удавкой на шее. Что спасет морских животных от мучений и гибели
С удавкой на шее. Что спасет морских животных от мучений и гибели - РИА Новости, 24.01.2022
С удавкой на шее. Что спасет морских животных от мучений и гибели
Как показало экологическое исследование в заказнике на юге Камчатки, самые отдаленные побережья Дальнего Востока забиты океанским мусором, в основном пластиком. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:00
2022-01-24T16:40
наука
земля - риа наука
биология
красная книга
бытовой мусор
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Как показало экологическое исследование в заказнике на юге Камчатки, самые отдаленные побережья Дальнего Востока забиты океанским мусором, в основном пластиком. От брошенных рыболовных снастей, бытового хлама в воде и на суше жестоко страдают крупные морские млекопитающие, птицы. О том, как спасают травмированных животных и налаживают мониторинг пластикового загрязнения в российских акваториях, — в материале РИА Новости.Почему мусор опасен для морских животныхВо второй половине прошлого века мир заполнили пластиковые изделия: упаковка, пакеты, одноразовая посуда, инструменты. От натуральных материалов отказывались в пользу синтетики практически во всех сферах жизни, не исключая рыбопромысловую. Сети, тралы, канаты, веревки, буи делали только из пластика."В 1982-м я начал профессиональную карьеру в должности инспектора по охране морского зверя в "Камчатрыбводе" и отправился в командировку на Командорские острова. Там впервые увидел на лежбище морского котика с "ошейником" из обрывка сети. Первое желание — помочь. Старшие коллеги удержали. Дождались промыслового отгона, безопасно отловили и освободили животное. За лето более десятка таких спасли", — рассказывает Владимир Бурканов, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии высших позвоночных Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, один из немногих в стране специалистов по спасению травмированных морских млекопитающих.В советское время этим занимались инспекторы рыбоохраны. Подсчитывали, описывали запутавшихся особей, собирали образцы материалов, которые несли опасность. В основном это были обрывки сетей, тралов, их вешали на стенах в инспекции в качестве наглядного материала для привлечения внимания к проблеме."Однажды увидели морского котика с "ошейником", врезавшимся до крови. Значит, носит не один год, сильно страдает. На груди что-то мотается. Поймали, срезали, это оказалась мочалка с ручками", — вспоминает ученый.Владимир Бурканов работает по всему Дальнему Востоку, на Аляске. Сотрудничает с клубом "Бумеранг", спасающим морских котиков. Два сезона подряд исследователи выезжают на остров Тюлений, где наблюдают за лежбищами, учат ветеринаров пользоваться "летающими шприцами" с анестетиками."Небольших молодых особей можно отловить сачком и удержать в руках, а взрослых приходится обездвиживать. В России это только осваивают. Я объясняю, как подойти безопасно, чтобы избежать нападения, снять ошейник, обработать раны. Освобожденный котик быстро поправляется, мы видим многих с зажившими травмами", — говорит исследователь.По его подсчетам, один-два процента популяции котиков травмированы инородными предметами. Это не менее двух тысяч особей на острове Тюлений, где их 180-200 тысяч. У редких видов, например, сивучей, которых в российских водах всего около 20 тысяч, каждый на счету.Сивучи, или морские львы Стеллера, — крупнейшие в мире ушастые тюлени. Занесены в Красную книгу. Их сложнее отловить, руками не удержать даже молодых, а препаратов для обездвиживания в стране пока не производят."На тех лежбищах, за которыми мы наблюдаем последние пять лет, мусора меньше не становится, а травмированных животных все больше", — объясняет основатель клуба "Бумеранг" Вячеслав Козлов, в прошлом сотрудник МЧС. Спасая сивучей, волонтеры стараются привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения океана. "Человек выкидывает упаковочное кольцо и не задумывается, куда оно попадет. А животные погибают", — возмущается эколог.Мусор выносит на пустынные острова, затягивает песком. Через несколько лет прибой все это размывает — и отбросы возвращаются в океан, где снова губят животных. И так многие десятки лет."То, что мы наблюдаем на берегу, — лишь вершина айсберга. Сколько еще погибает в море, неизвестно", — уточняет Бурканов. Проблема океанского мусора глобальна, подчеркивает он."Я больше 20 лет работаю на Курильской гряде, там много мелких необитаемых островков, забитых пластиковыми бутылками. Мусор — одна из главных проблем океана, катастрофически меняющая экосистему наряду с закислением, изменением температуры. Мы почувствуем это в ближайшие десятилетия", — заключает эксперт.Ошейники и удавкиГлавная опасность исходит от упаковочных лент, сетей, канатов. Котики, сивучи плавают в открытом океане, любят играть с мусором и запутываются. Взрослые — на уровне ушей, молодые — вокруг шеи, ближе к плечам. Снять эти "ошейники" сами они не могут. По мере роста животного удавка протирает шкуру до мышц и медленно убивает."На лежбище видно таких котиков с кровавыми пятнами. Они живут, пока сеть окончательно не передавит дыхание, не повредит трахею, кровеносные сосуды. Взрослые могут как-то существовать, но в любом случае это мучения", — рассказывает Евгений Мамаев, заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника "Командорский".В конце 1990-х он с коллегами вел учет животных, требующих распутывания, на Командорских островах, к востоку от Камчатки. Фотографировали, описывали характер травм."Получалось вроде бы не так много: на 250-тысячную популяцию котиков — четыре сотых процента. Но поврежденных сетями гораздо больше — несколько процентов. В конце 1970-х подсчитали", — отмечает ученый.Сети попадают в океан с рыболовецких судов. Их теряют, обрезают, уносят шторма. Оттуда же — упаковочные ленты, которыми скрепляют брикеты замороженной на борту продукции."Это пластик, жесткий, плотно спаянный. Эти ленты падают в воду или рыбаки выкидывают, хотя и запрещено. Животные играют ими, подкидывают. Если надевают на себя, то все — лента цепляется за шерсть, назад хода нет", — объясняет Мамаев.Еще причина травм — тралы, дрифтерные сети (запрещенные в России), которые спускают в море. Котики, сивучи плавают за ними, выдергивают, подбирают рыбу. Иногда сами "объячеиваются". Когда сеть поднимают, распутать животное весом полтонны рыбаки не могут, им проще обрезать и выпустить с сетью на шее.Так же с китообразными. Ячейки сети для них слишком мелкие, но они наматывают ее на хвост, нагрудный плавник. На судне снасть просто обрезают, и животное потом гибнет из-за травм, заражения."В первый раз я попал на Камчатку во время студенческой практики в 1989-м. На мысе Лопатка увидел гладкого японского кита — одного из самых редких крупных китообразных. На хвостовом стебле — большой кусок сети, глубоко врезавшийся, до позвоночника, вокруг — гниющие ткани. Возможно, это стало причиной гибели", — вспоминает биолог.Страдают и птицы. На Командорских островах частицы пластика в их желудках находят с 1970-х. Ныряющие, такие как топорки, ипатки, кайры, тонкоклювые буревестники, ловят под водой мелкую рыбешку, рачков. Запутавшаяся в сети птица обречена. Те, что кормятся с поверхности моря, — глупыши, альбатросы, чайки — заглатывают куски пластика. Все это скапливается в желудке, кишечнике, приближая мучительную смерть."Мы два года подряд изучали загрязнение побережья, разделили мусор на категории. По возможности очищаем, но берега дикие, недоступные. Каждую весну привлекаем к этой работе школьников", — говорит Евгений Мамаев.В визит-центре заповедника "Командорский" на острове Беринга открыли Музей мусора, посвященный загрязнению Мирового океана.Откуда приносит пластикВ июле прошлого года в заказнике "Южно-Камчатский" на охотоморском побережье организовали экспедицию по сбору и учету морского мусора. Вывезли более семи тысяч предметов общей массой порядка трех тонн."Мусор выносят на берег течения. Это повсеместная проблема, затрагивающая морских и наземных диких животных, птиц. С развитием Севморпути она будет обостряться, и в наших интересах глубже ее изучить", — рассказывает Роман Корчигин, заместитель директора по науке и экологическому туризму Кроноцкого заповедника, чьи сотрудники участвовали в экспедиции.Ученые классифицировали собранный мусор по типу и брендам. Львиная доля — пластиковые тара и упаковка, орудия лова. Больше половины принесли течения из Южной Кореи или попали в море с базирующихся там судов."В заповеднике мы можем привлекать волонтеров для уборки мусора. А как быть с другими районами? И куда девать собранный мусор? Сейчас все идет на полигоны, перерабатывают недостаточно", — рассуждает исследователь.Статистики гибели животных от океанского мусора в Кроноцком заповеднике нет из-за труднодоступности большей части побережья."На Камчатке животные гибнут постоянно. Чтобы понять причину, специалист должен добраться, вскрыть, исследовать тушу, а это не всегда возможно", — добавляет Евгения Волкова, научный сотрудник Кроноцкого заповедника, специалист по морским млекопитающим.Достаточно побывать летом на лежбище на мысе Кекурный недалеко от Петропавловска-Камчатского, чтобы увидеть сивучей с веревками на шее, ранами."По наблюдениям морских биологов, работающих на Дальнем Востоке, у многих животных на коже шрамы от орудий лова, лопасти хвоста срезанные. По фотографиям подсчитали, что у половины северных плавунов есть следы запутывания, у 80 процентов гренландских китов в Охотском море различные повреждения", — перечисляет биолог.Убирать мусор, по его словам, нужно, но это лишь часть проблемы. Необходимо прекратить загрязнение океана. Надо следить за рыболовецкими снастями на судах, возможно, повышать штрафы за их утерю, контролировать прилов, меньше использовать пластик в быту.Масштабы проблемыОбщей статистики по океанскому пластику в России также нет. Научных исследований пока немного. Одно из недавних касается Баренцева моря, куда мусор приносит Гольфстрим из густонаселенных районов Северной Атлантики. В последние годы усилился интерес к микропластику — мельчайшим частицам, остающимся при деградации крупных предметов. Они попадают в организм всех живых существ, включая людей.Больше данных по микропластику в Черном и Балтийском морях, арктические и дальневосточные изучены меньше. Одна из последних работ посвящена экспедиции "ТрансАрктика-2019". Сделали вывод, что самые загрязненные — моря Тихоокеанского сектора и Баренцево. Однако это весьма сомнительно, считает профессор департамента природно-технических систем и техносферной безопасности Политехнического института Дальневосточного федерального университета Яна Биновская.Ученые ДВФУ приступили к мониторингу микропластика в 2014-м. Сейчас в прибрежно-морской зоне залива Петра Великого 50 пунктов, охватывающих как промышленно развитые и густонаселенные районы, так и удаленные и труднодоступные участки."По сравнению с дальневосточными акваториями, омывающими побережье Японии, Китая и Кореи, наши практически стерильные", — замечает профессор Биновская.Да и с опасностью микропластика для окружающей среды не до конца ясно, поскольку концентрация частиц в дальневосточных водах ничтожна. "В килограмме грунта мы иногда не обнаруживаем ни одной частицы или единицы. И так по всему побережью", — уточняет эксперт.В микропастике есть опасные соединения и элементы, например бисфенол А, формальдегиды, которые выделяются при контакте с морской водой, есть и медленно реагирующие компоненты. Поэтому важно следить за накоплением вредных веществ и долгосрочным воздействием их на биоресурсы и морскую среду в целом."Приустьевые участки рек — сильные загрязнители и пластиком, и микропластиком. А туда все это попадает со сточными водами", — указывает Яна Биновская. Таковы данные мониторинга, проведенного по программе UNEP совместно с коллегами из Японии, Китая и Южной Кореи.Содержание микропластика в море законодательно никак не регулируется. По словам эксперта, сначала нужно оценить норму воздействия, как это делают, например, по тяжелым металлам. Можно оперировать и количественными показателями — числом частиц на единицу объема. "Проблема существует, ее нужно решать на государственном уровне, а для этого надо системно подходить к организации мониторинга, разработке регламентов, нормативов. Дальний Восток может выступить как модельный район. Население здесь распределено неравномерно, легче установить источник загрязнения и путь его следования", — заключает профессор Биновская.С необходимостью организовать мониторинг океанского загрязнения согласен и Владимир Бурканов. Кроме того, нужно не только отказываться от бытового пластика, но и решать проблему мусора глобально."Юго-Восточная Азия — один из основных загрязнителей океана. Больше половины дают Филиппины и Малайзия. У развивающихся стран, тем более островных, не налажена система сбора и хранения мусора, океан служит мировой канализацией", — говорит ученый.По мнению Владимира Бурканова, в России же первым делом нужно восстанавливать систему охраны морских млекопитающих, особенно краснокнижных, налаживать регулярные наблюдения и механизм оказания помощи пострадавшим животным.
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земля - риа наука, биология, красная книга, бытовой мусор
08:00 24.01.2022 (обновлено: 16:40 24.01.2022)
 

С удавкой на шее. Что спасет морских животных от мучений и гибели

© Фото : Владимир БуркановЗапутанные в мусоре морские котики и сивучи
Запутанные в мусоре морские котики и сивучи - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : Владимир Бурканов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Как показало экологическое исследование в заказнике на юге Камчатки, самые отдаленные побережья Дальнего Востока забиты океанским мусором, в основном пластиком. От брошенных рыболовных снастей, бытового хлама в воде и на суше жестоко страдают крупные морские млекопитающие, птицы. О том, как спасают травмированных животных и налаживают мониторинг пластикового загрязнения в российских акваториях, — в материале РИА Новости.

Почему мусор опасен для морских животных

Во второй половине прошлого века мир заполнили пластиковые изделия: упаковка, пакеты, одноразовая посуда, инструменты. От натуральных материалов отказывались в пользу синтетики практически во всех сферах жизни, не исключая рыбопромысловую. Сети, тралы, канаты, веревки, буи делали только из пластика.
"В 1982-м я начал профессиональную карьеру в должности инспектора по охране морского зверя в "Камчатрыбводе" и отправился в командировку на Командорские острова. Там впервые увидел на лежбище морского котика с "ошейником" из обрывка сети. Первое желание — помочь. Старшие коллеги удержали. Дождались промыслового отгона, безопасно отловили и освободили животное. За лето более десятка таких спасли", — рассказывает Владимир Бурканов, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии высших позвоночных Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, один из немногих в стране специалистов по спасению травмированных морских млекопитающих.
В советское время этим занимались инспекторы рыбоохраны. Подсчитывали, описывали запутавшихся особей, собирали образцы материалов, которые несли опасность. В основном это были обрывки сетей, тралов, их вешали на стенах в инспекции в качестве наглядного материала для привлечения внимания к проблеме.
Северные морские львы - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля 2021, 08:00
Пластиковый ошейник: что убивает краснокнижных морских львов
"Однажды увидели морского котика с "ошейником", врезавшимся до крови. Значит, носит не один год, сильно страдает. На груди что-то мотается. Поймали, срезали, это оказалась мочалка с ручками", — вспоминает ученый.
Владимир Бурканов работает по всему Дальнему Востоку, на Аляске. Сотрудничает с клубом "Бумеранг", спасающим морских котиков. Два сезона подряд исследователи выезжают на остров Тюлений, где наблюдают за лежбищами, учат ветеринаров пользоваться "летающими шприцами" с анестетиками.
"Небольших молодых особей можно отловить сачком и удержать в руках, а взрослых приходится обездвиживать. В России это только осваивают. Я объясняю, как подойти безопасно, чтобы избежать нападения, снять ошейник, обработать раны. Освобожденный котик быстро поправляется, мы видим многих с зажившими травмами", — говорит исследователь.
© Фото : Владимир БуркановЛежбище морских котиков на острове Тюлений
Запутанные в мусоре морские котики и сивучи - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Владимир Бурканов
Лежбище морских котиков на острове Тюлений
По его подсчетам, один-два процента популяции котиков травмированы инородными предметами. Это не менее двух тысяч особей на острове Тюлений, где их 180-200 тысяч. У редких видов, например, сивучей, которых в российских водах всего около 20 тысяч, каждый на счету.
Сивучи, или морские львы Стеллера, — крупнейшие в мире ушастые тюлени. Занесены в Красную книгу. Их сложнее отловить, руками не удержать даже молодых, а препаратов для обездвиживания в стране пока не производят.
© Фото : Владимир БуркановПластиковый ошейник на теле сивуча. Остров Тюлений
Запутанные в мусоре морские котики и сивучи - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Владимир Бурканов
Пластиковый ошейник на теле сивуча. Остров Тюлений
"На тех лежбищах, за которыми мы наблюдаем последние пять лет, мусора меньше не становится, а травмированных животных все больше", — объясняет основатель клуба "Бумеранг" Вячеслав Козлов, в прошлом сотрудник МЧС. Спасая сивучей, волонтеры стараются привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения океана. "Человек выкидывает упаковочное кольцо и не задумывается, куда оно попадет. А животные погибают", — возмущается эколог.
Мусор выносит на пустынные острова, затягивает песком. Через несколько лет прибой все это размывает — и отбросы возвращаются в океан, где снова губят животных. И так многие десятки лет.
"То, что мы наблюдаем на берегу, — лишь вершина айсберга. Сколько еще погибает в море, неизвестно", — уточняет Бурканов. Проблема океанского мусора глобальна, подчеркивает он.
"Я больше 20 лет работаю на Курильской гряде, там много мелких необитаемых островков, забитых пластиковыми бутылками. Мусор — одна из главных проблем океана, катастрофически меняющая экосистему наряду с закислением, изменением температуры. Мы почувствуем это в ближайшие десятилетия", — заключает эксперт.
© Фото : Владимир Бурканов

Запутанный в сети морской зверь. Здесь и далее остров Тюлений

Запутанные в мусоре морские котики и сивучи
1 из 9

Запутанный в сети морской зверь. Здесь и далее остров Тюлений

© Фото : Владимир Бурканов
© Фото : Владимир Бурканов

Раненый морской зверь в море

Запутанные в мусоре морские котики и сивучи
2 из 9

Раненый морской зверь в море

© Фото : Владимир Бурканов
© Фото : Владимир Бурканов

Лежбище морских котиков

Запутанные в мусоре морские котики и сивучи
3 из 9

Лежбище морских котиков

© Фото : Владимир Бурканов
© Фото : Владимир Бурканов

На лежбище

Запутанные в мусоре морские котики и сивучи
4 из 9

На лежбище

© Фото : Владимир Бурканов
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"

Мочалка, которую сняли с животного

Фрагмент мусора, в котором запутываются морские котики
5 из 9

Мочалка, которую сняли с животного

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
© Фото : Владимир БуркановФрагмент пластиковой удавки
Фрагмент пластиковой удавки
6 из 9
Фрагмент пластиковой удавки
© Фото : Владимир Бурканов
© Фото : Владимир Бурканов

Сивуч с удавкой на шее

Запутанные в мусоре морские котики и сивучи
7 из 9

Сивуч с удавкой на шее

© Фото : Владимир Бурканов
© Фото : Владимир Бурканов

Сивуч с удавкой на шее

Запутанные в мусоре морские котики и сивучи
8 из 9

Сивуч с удавкой на шее

© Фото : Владимир Бурканов
© Фото : Владимир Бурканов

Пластиковый предмет на голове сивуча

Запутанные в мусоре морские котики и сивучи
9 из 9

Пластиковый предмет на голове сивуча

© Фото : Владимир Бурканов
1 из 9

Запутанный в сети морской зверь. Здесь и далее остров Тюлений

© Фото : Владимир Бурканов
2 из 9

Раненый морской зверь в море

© Фото : Владимир Бурканов
3 из 9

Лежбище морских котиков

© Фото : Владимир Бурканов
4 из 9

На лежбище

© Фото : Владимир Бурканов
5 из 9

Мочалка, которую сняли с животного

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
6 из 9
Фрагмент пластиковой удавки
© Фото : Владимир Бурканов
7 из 9

Сивуч с удавкой на шее

© Фото : Владимир Бурканов
8 из 9

Сивуч с удавкой на шее

© Фото : Владимир Бурканов
9 из 9

Пластиковый предмет на голове сивуча

© Фото : Владимир Бурканов

Ошейники и удавки

Главная опасность исходит от упаковочных лент, сетей, канатов. Котики, сивучи плавают в открытом океане, любят играть с мусором и запутываются. Взрослые — на уровне ушей, молодые — вокруг шеи, ближе к плечам. Снять эти "ошейники" сами они не могут. По мере роста животного удавка протирает шкуру до мышц и медленно убивает.
"На лежбище видно таких котиков с кровавыми пятнами. Они живут, пока сеть окончательно не передавит дыхание, не повредит трахею, кровеносные сосуды. Взрослые могут как-то существовать, но в любом случае это мучения", — рассказывает Евгений Мамаев, заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника "Командорский".
В конце 1990-х он с коллегами вел учет животных, требующих распутывания, на Командорских островах, к востоку от Камчатки. Фотографировали, описывали характер травм.
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"

Кусок трала врезался в шею секача северного морского котика

 Морские котики запутываются в сетях, упаковочных лентах
1 из 8

Кусок трала врезался в шею секача северного морского котика

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"

Северный морской котик с обрезком трала на шее

 Морские котики запутываются в сетях, упаковочных лентах
2 из 8

Северный морской котик с обрезком трала на шее

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"

Сивуч с упаковочной лентой на голове

 Морские котики запутываются в сетях, упаковочных лентах
3 из 8

Сивуч с упаковочной лентой на голове

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"

Северный морской котик с куском трала на шее

 Морские котики запутываются в сетях, упаковочных лентах
4 из 8

Северный морской котик с куском трала на шее

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"

Ученые снимают "ошейник" с морского котика

 Морские котики запутываются в сетях, упаковочных лентах
5 из 8

Ученые снимают "ошейник" с морского котика

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"

Моток упаковочной ленты на берегу

 Морские котики запутываются в сетях, упаковочных лентах
6 из 8

Моток упаковочной ленты на берегу

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"

Выброшенные на берег тралы

 Морские котики запутываются в сетях, упаковочных лентах
7 из 8

Выброшенные на берег тралы

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"

Пластиковая бутылка на берегу

 Морские котики запутываются в сетях, упаковочных лентах
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Пластиковая бутылка на берегу

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
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Кусок трала врезался в шею секача северного морского котика

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
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Северный морской котик с обрезком трала на шее

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
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Сивуч с упаковочной лентой на голове

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
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Северный морской котик с куском трала на шее

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
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Ученые снимают "ошейник" с морского котика

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
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Моток упаковочной ленты на берегу

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
7 из 8

Выброшенные на берег тралы

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
8 из 8

Пластиковая бутылка на берегу

© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
"Получалось вроде бы не так много: на 250-тысячную популяцию котиков — четыре сотых процента. Но поврежденных сетями гораздо больше — несколько процентов. В конце 1970-х подсчитали", — отмечает ученый.
Сети попадают в океан с рыболовецких судов. Их теряют, обрезают, уносят шторма. Оттуда же — упаковочные ленты, которыми скрепляют брикеты замороженной на борту продукции.
"Это пластик, жесткий, плотно спаянный. Эти ленты падают в воду или рыбаки выкидывают, хотя и запрещено. Животные играют ими, подкидывают. Если надевают на себя, то все — лента цепляется за шерсть, назад хода нет", — объясняет Мамаев.
Еще причина травм — тралы, дрифтерные сети (запрещенные в России), которые спускают в море. Котики, сивучи плавают за ними, выдергивают, подбирают рыбу. Иногда сами "объячеиваются". Когда сеть поднимают, распутать животное весом полтонны рыбаки не могут, им проще обрезать и выпустить с сетью на шее.
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"Сивуч с упаковочной лентой на голове
 Морские котики запутываются в сетях, упаковочных лентах - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Евгений Мамаев/Государственный биосферный заповедник "Командорский"
Сивуч с упаковочной лентой на голове
Так же с китообразными. Ячейки сети для них слишком мелкие, но они наматывают ее на хвост, нагрудный плавник. На судне снасть просто обрезают, и животное потом гибнет из-за травм, заражения.
"В первый раз я попал на Камчатку во время студенческой практики в 1989-м. На мысе Лопатка увидел гладкого японского кита — одного из самых редких крупных китообразных. На хвостовом стебле — большой кусок сети, глубоко врезавшийся, до позвоночника, вокруг — гниющие ткани. Возможно, это стало причиной гибели", — вспоминает биолог.
Страдают и птицы. На Командорских островах частицы пластика в их желудках находят с 1970-х. Ныряющие, такие как топорки, ипатки, кайры, тонкоклювые буревестники, ловят под водой мелкую рыбешку, рачков. Запутавшаяся в сети птица обречена. Те, что кормятся с поверхности моря, — глупыши, альбатросы, чайки — заглатывают куски пластика. Все это скапливается в желудке, кишечнике, приближая мучительную смерть.
"Мы два года подряд изучали загрязнение побережья, разделили мусор на категории. По возможности очищаем, но берега дикие, недоступные. Каждую весну привлекаем к этой работе школьников", — говорит Евгений Мамаев.
В визит-центре заповедника "Командорский" на острове Беринга открыли Музей мусора, посвященный загрязнению Мирового океана.
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 4.0/Uwe DederingКарта морских акваторий Дальнего Востока России
Кроноцкий государственный заповедник на карте Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 4.0/Uwe Dedering

Откуда приносит пластик

В июле прошлого года в заказнике "Южно-Камчатский" на охотоморском побережье организовали экспедицию по сбору и учету морского мусора. Вывезли более семи тысяч предметов общей массой порядка трех тонн.
"Мусор выносят на берег течения. Это повсеместная проблема, затрагивающая морских и наземных диких животных, птиц. С развитием Севморпути она будет обостряться, и в наших интересах глубже ее изучить", — рассказывает Роман Корчигин, заместитель директора по науке и экологическому туризму Кроноцкого заповедника, чьи сотрудники участвовали в экспедиции.
Ученые классифицировали собранный мусор по типу и брендам. Львиная доля — пластиковые тара и упаковка, орудия лова. Больше половины принесли течения из Южной Кореи или попали в море с базирующихся там судов.
© Фото : Александр ИванниковЭкспедиция по сбору и классификации мусора на побережье Южно-Камчатского федерального заказника
Экспедиция по сбору и классификации мусора на побережье Южно-Камчатского федерального заказника
1 из 3
Экспедиция по сбору и классификации мусора на побережье Южно-Камчатского федерального заказника
© Фото : Александр Иванников
© Фото : Александр Иванников

Собрано более трех тонн мусора

Экспедиция по сбору и классификации мусора на побережье Южно-Камчатского федерального заказника
2 из 3

Собрано более трех тонн мусора

© Фото : Александр Иванников
© Фото : Александр Иванников

Весь мусор подсчитали, взвесили, классифицировали по виду материала и брендам

Экспедиция по сбору и классификации мусора на побережье Южно-Камчатского федерального заказника
3 из 3

Весь мусор подсчитали, взвесили, классифицировали по виду материала и брендам

© Фото : Александр Иванников
1 из 3
Экспедиция по сбору и классификации мусора на побережье Южно-Камчатского федерального заказника
© Фото : Александр Иванников
2 из 3

Собрано более трех тонн мусора

© Фото : Александр Иванников
3 из 3

Весь мусор подсчитали, взвесили, классифицировали по виду материала и брендам

© Фото : Александр Иванников
"В заповеднике мы можем привлекать волонтеров для уборки мусора. А как быть с другими районами? И куда девать собранный мусор? Сейчас все идет на полигоны, перерабатывают недостаточно", — рассуждает исследователь.
Статистики гибели животных от океанского мусора в Кроноцком заповеднике нет из-за труднодоступности большей части побережья.
"На Камчатке животные гибнут постоянно. Чтобы понять причину, специалист должен добраться, вскрыть, исследовать тушу, а это не всегда возможно", — добавляет Евгения Волкова, научный сотрудник Кроноцкого заповедника, специалист по морским млекопитающим.
© Результаты исследовательской экспедиции по сбору и учету морского мусора на охотоморском побережье Южно-Камчатского заказника 20-25 июля 2021 годаТоп-10 предметов-загрязнителей по количеству (шт)
Топ-10 предметов-загрязнителей по количеству (шт)
© Результаты исследовательской экспедиции по сбору и учету морского мусора на охотоморском побережье Южно-Камчатского заказника 20-25 июля 2021 года
Достаточно побывать летом на лежбище на мысе Кекурный недалеко от Петропавловска-Камчатского, чтобы увидеть сивучей с веревками на шее, ранами.
"По наблюдениям морских биологов, работающих на Дальнем Востоке, у многих животных на коже шрамы от орудий лова, лопасти хвоста срезанные. По фотографиям подсчитали, что у половины северных плавунов есть следы запутывания, у 80 процентов гренландских китов в Охотском море различные повреждения", — перечисляет биолог.
Убирать мусор, по его словам, нужно, но это лишь часть проблемы. Необходимо прекратить загрязнение океана. Надо следить за рыболовецкими снастями на судах, возможно, повышать штрафы за их утерю, контролировать прилов, меньше использовать пластик в быту.
© Результаты исследовательской экспедиции по сбору и учету морского мусора на охотоморском побережье Южно-Камчатского заказника 20-25 июля 2021 годаМусор на побережье Камчатки
Мусор на побережье Камчатки
© Результаты исследовательской экспедиции по сбору и учету морского мусора на охотоморском побережье Южно-Камчатского заказника 20-25 июля 2021 года

Масштабы проблемы

Общей статистики по океанскому пластику в России также нет. Научных исследований пока немного. Одно из недавних касается Баренцева моря, куда мусор приносит Гольфстрим из густонаселенных районов Северной Атлантики. В последние годы усилился интерес к микропластику — мельчайшим частицам, остающимся при деградации крупных предметов. Они попадают в организм всех живых существ, включая людей.
Больше данных по микропластику в Черном и Балтийском морях, арктические и дальневосточные изучены меньше. Одна из последних работ посвящена экспедиции "ТрансАрктика-2019". Сделали вывод, что самые загрязненные — моря Тихоокеанского сектора и Баренцево. Однако это весьма сомнительно, считает профессор департамента природно-технических систем и техносферной безопасности Политехнического института Дальневосточного федерального университета Яна Биновская.
Арктика - РИА Новости, 1920, 17.01.2020
17 января 2020, 17:33Наука
Ученые рассказали, как защитить российскую Арктику от микропластика
Ученые ДВФУ приступили к мониторингу микропластика в 2014-м. Сейчас в прибрежно-морской зоне залива Петра Великого 50 пунктов, охватывающих как промышленно развитые и густонаселенные районы, так и удаленные и труднодоступные участки.
"По сравнению с дальневосточными акваториями, омывающими побережье Японии, Китая и Кореи, наши практически стерильные", — замечает профессор Биновская.
Да и с опасностью микропластика для окружающей среды не до конца ясно, поскольку концентрация частиц в дальневосточных водах ничтожна. "В килограмме грунта мы иногда не обнаруживаем ни одной частицы или единицы. И так по всему побережью", — уточняет эксперт.
В микропастике есть опасные соединения и элементы, например бисфенол А, формальдегиды, которые выделяются при контакте с морской водой, есть и медленно реагирующие компоненты. Поэтому важно следить за накоплением вредных веществ и долгосрочным воздействием их на биоресурсы и морскую среду в целом.
"Приустьевые участки рек — сильные загрязнители и пластиком, и микропластиком. А туда все это попадает со сточными водами", — указывает Яна Биновская. Таковы данные мониторинга, проведенного по программе UNEP совместно с коллегами из Японии, Китая и Южной Кореи.
Пластиковые бутылки — одна из главных причин загрязнения океана - РИА Новости, 1920, 27.06.2019
27 июня 2019, 08:00Наука
Ученые установили главную опасность пластиковой посуды
Содержание микропластика в море законодательно никак не регулируется. По словам эксперта, сначала нужно оценить норму воздействия, как это делают, например, по тяжелым металлам. Можно оперировать и количественными показателями — числом частиц на единицу объема. "Проблема существует, ее нужно решать на государственном уровне, а для этого надо системно подходить к организации мониторинга, разработке регламентов, нормативов. Дальний Восток может выступить как модельный район. Население здесь распределено неравномерно, легче установить источник загрязнения и путь его следования", — заключает профессор Биновская.
С необходимостью организовать мониторинг океанского загрязнения согласен и Владимир Бурканов. Кроме того, нужно не только отказываться от бытового пластика, но и решать проблему мусора глобально.
"Юго-Восточная Азия — один из основных загрязнителей океана. Больше половины дают Филиппины и Малайзия. У развивающихся стран, тем более островных, не налажена система сбора и хранения мусора, океан служит мировой канализацией", — говорит ученый.
По мнению Владимира Бурканова, в России же первым делом нужно восстанавливать систему охраны морских млекопитающих, особенно краснокнижных, налаживать регулярные наблюдения и механизм оказания помощи пострадавшим животным.
 
НаукаЗемля - РИА НаукабиологияКрасная книгаБытовой мусор
 
 
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