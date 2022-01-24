В ОБСЕ прокомментировали высказывания Кадырова о журналистке "Новой газеты"
Представитель ОБСЕ Рибейру прокомментировала слова Кадырова о журналистке "Новой газеты"
Глава Чечни Рамзан Кадыров
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру прокомментировала высказывания лидера Чечни Рамзана Кадырова о журналистке "Новой газеты", отметив, что они идут вразрез с обязательствами ОБСЕ.
"Называть журналистку "Новой газеты" Елену Милашину террористом, как это сделал лидер Чечни Рамзан Кадыров, - опасно и вредно, идёт вразрез с обязательствами ОБСЕ в вопросе свободы СМИ. Столь вопиющее устрашение и притеснение журналиста нельзя допускать", - написала Рибейру в Twitter.
Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, заявил, что они не выражают позицию федерального центра. По словам Пескова, если есть прямые угрозы Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.