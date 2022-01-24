https://ria.ru/20220124/javelin-1769249346.html

Пушилин заявил, что американские ракеты Javelin уже в Донбассе

Пушилин заявил, что американские ракеты Javelin уже в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022

Пушилин заявил, что американские ракеты Javelin уже в Донбассе

Американские противотанковые комплексы Javelin появились на вооружении ВСУ в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:48

2022-01-24T13:48

2022-01-24T16:40

в мире

денис пушилин

javelin (птрк)

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американские противотанковые комплексы Javelin появились на вооружении ВСУ в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства и собирается сама отправить туда же пять военно-транспортных вертолетов Ми-17. Для реэкспорта систем Javelin и Stinger Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция Вашингтона как производителя и поставщика вооружений."Что касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения", — сказал Пушилин.Глава ДНР добавил, что украинские войска готовятся к наступлению.Помимо этого, ВСУ стягивают в зону конфликта РСЗО "Смерч" и "Ураган". Пушилин также выразил опасения в связи с информационной кампанией, которая проводится в соцсетях и СМИ."Немаловажна и та медийная нагрузка, которая сопровождает все эти события. Имеется в виду подтягивание иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины. Безусловно, это и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет", — добавил он.Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в аэропорт Борисполь. Помимо этого, 90 тонн американского оружия привезли 22 января. Это первая поставка помощи в 2022 году. Издание сообщает, что в нее вошли ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, Киеву передали ПТРК Javelin.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.

https://ria.ru/20220124/otezd-1769182558.html

https://ria.ru/20220124/eksperimenty-1769178766.html

https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html

донецкая народная республика

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в мире, денис пушилин, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика