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https://ria.ru/20220124/javelin-1769249346.html
Пушилин заявил, что американские ракеты Javelin уже в Донбассе
Пушилин заявил, что американские ракеты Javelin уже в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022
Пушилин заявил, что американские ракеты Javelin уже в Донбассе
Американские противотанковые комплексы Javelin появились на вооружении ВСУ в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:48
2022-01-24T16:40
в мире
денис пушилин
javelin (птрк)
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американские противотанковые комплексы Javelin появились на вооружении ВСУ в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства и собирается сама отправить туда же пять военно-транспортных вертолетов Ми-17. Для реэкспорта систем Javelin и Stinger Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция Вашингтона как производителя и поставщика вооружений."Что касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения", — сказал Пушилин.Глава ДНР добавил, что украинские войска готовятся к наступлению.Помимо этого, ВСУ стягивают в зону конфликта РСЗО "Смерч" и "Ураган". Пушилин также выразил опасения в связи с информационной кампанией, которая проводится в соцсетях и СМИ."Немаловажна и та медийная нагрузка, которая сопровождает все эти события. Имеется в виду подтягивание иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины. Безусловно, это и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет", — добавил он.Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в аэропорт Борисполь. Помимо этого, 90 тонн американского оружия привезли 22 января. Это первая поставка помощи в 2022 году. Издание сообщает, что в нее вошли ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, Киеву передали ПТРК Javelin.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
https://ria.ru/20220124/otezd-1769182558.html
https://ria.ru/20220124/eksperimenty-1769178766.html
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в мире, денис пушилин, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика
13:48 24.01.2022 (обновлено: 16:40 24.01.2022)
 
Пушилин заявил, что американские ракеты Javelin уже в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: американские противотанковые ракеты Javelin уже в Донбассе

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американские противотанковые комплексы Javelin появились на вооружении ВСУ в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства и собирается сама отправить туда же пять военно-транспортных вертолетов Ми-17. Для реэкспорта систем Javelin и Stinger Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция Вашингтона как производителя и поставщика вооружений.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
02:22
Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину
"Что касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения", — сказал Пушилин.
Глава ДНР добавил, что украинские войска готовятся к наступлению.
"Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые", — отметил он.
Помимо этого, ВСУ стягивают в зону конфликта РСЗО "Смерч" и "Ураган". Пушилин также выразил опасения в связи с информационной кампанией, которая проводится в соцсетях и СМИ.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
"Немаловажна и та медийная нагрузка, которая сопровождает все эти события. Имеется в виду подтягивание иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины. Безусловно, это и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет", — добавил он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в аэропорт Борисполь. Помимо этого, 90 тонн американского оружия привезли 22 января. Это первая поставка помощи в 2022 году. Издание сообщает, что в нее вошли ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, Киеву передали ПТРК Javelin.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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В миреДенис ПушилинJavelin (ПТРК)Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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