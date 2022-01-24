https://ria.ru/20220124/germaniya-1769327008.html

Канцлер Германии прокомментировал слова экс-главы ВМС о Крыме

Канцлер Германии прокомментировал слова экс-главы ВМС о Крыме - РИА Новости, 24.01.2022

Канцлер Германии прокомментировал слова экс-главы ВМС о Крыме

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал высказывания экс-главы ВМС страны вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме не соответствующими представлениям правительства страны. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:05

2022-01-24T21:05

2022-01-24T21:21

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал высказывания экс-главы ВМС страны вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме не соответствующими представлениям правительства страны."Высказывания, которые сделал вице-адмирал, не соответствуют представлениям федерального правительства", - сказал Шольц, комментируя отставку Шенбаха на брифинге в Берлине.Ранее командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла. В оборонном ведомстве сообщили, что в ближайшее время будет назначен новый главком ВМС.Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает".Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.

https://ria.ru/20220124/shenbakh-1769303355.html

https://ria.ru/20220124/shenbakh-1769263798.html

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