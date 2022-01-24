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Половина Украины "улетела" в никуда
Соратник Зеленского "потерял" половину Украины - РИА Новости, 24.01.2022
Половина Украины "улетела" в никуда
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, "потерял" половину страны. На его ошибку обратило... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T02:46
2022-01-24T02:46
2022-01-24T10:44
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, "потерял" половину страны. На его ошибку обратило внимание издание "Главред".На своей странице в Facebook парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины "от Киева до Закарпатья". "Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья", — написал он.Киев находится к северу от центра страны, Закарпатье (Закарпатская область) — на западе Украины. Таким образом, парламентарий "забыл" 13 областей, располагающихся восточнее столицы.Когда стало понятно, что такое высказывание некорректно, депутат удалил публикацию. Сейчас на его странице опубликовано следующее поздравление: "Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе".День соборности Украины – государственный праздник, отмечаемый ежегодно 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство, просуществовавшее менее полугода.Ранее Тищенко перепутал религиозные праздники и в Рождество поздравил соотечественников с Пасхой. Парламентарий разместил в Facebook фотографию возле елки и стихотворение, которое заканчивается словами: "Христос Воскресе!" После указания интернет-пользователей на ошибку Тищенко также удалил пост.
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в мире, украина, киев, закарпатская область, ситуация на украине
02:46 24.01.2022 (обновлено: 10:44 24.01.2022)
Соратник Зеленского "потерял" половину Украины
Депутат Рады от "Слуги народа" Тищенко пожелал единства Украины "от Киева до Закарпатья"