Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/geografiya-1769182843.html
Половина Украины "улетела" в никуда
Соратник Зеленского "потерял" половину Украины - РИА Новости, 24.01.2022
Половина Украины "улетела" в никуда
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, "потерял" половину страны. На его ошибку обратило... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T02:46
2022-01-24T10:44
в мире
украина
киев
закарпатская область
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570596894_0:284:1436:1091_1920x0_80_0_0_9c90dc327edd8424fabeea4369ee9aa6.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, "потерял" половину страны. На его ошибку обратило внимание издание "Главред".На своей странице в Facebook парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины "от Киева до Закарпатья". "Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья", — написал он.Киев находится к северу от центра страны, Закарпатье (Закарпатская область) — на западе Украины. Таким образом, парламентарий "забыл" 13 областей, располагающихся восточнее столицы.Когда стало понятно, что такое высказывание некорректно, депутат удалил публикацию. Сейчас на его странице опубликовано следующее поздравление: "Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе".День соборности Украины – государственный праздник, отмечаемый ежегодно 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство, просуществовавшее менее полугода.Ранее Тищенко перепутал религиозные праздники и в Рождество поздравил соотечественников с Пасхой. Парламентарий разместил в Facebook фотографию возле елки и стихотворение, которое заканчивается словами: "Христос Воскресе!" После указания интернет-пользователей на ошибку Тищенко также удалил пост.
https://ria.ru/20220123/sheremet-1769111431.html
украина
киев
закарпатская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570596894_0:150:1436:1226_1920x0_80_0_0_aceb4eff8dc2e7a6982b4d803f716d8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, закарпатская область, ситуация на украине
02:46 24.01.2022 (обновлено: 10:44 24.01.2022)
 
Соратник Зеленского "потерял" половину Украины

Депутат Рады от "Слуги народа" Тищенко пожелал единства Украины "от Киева до Закарпатья"

© Фото : аккаунт Николя Тищенко в FacebookНиколай Тищенко
Николай Тищенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : аккаунт Николя Тищенко в Facebook
Николай Тищенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, "потерял" половину страны. На его ошибку обратило внимание издание "Главред".
На своей странице в Facebook парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины "от Киева до Закарпатья". "Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья", — написал он.
Киев находится к северу от центра страны, Закарпатье (Закарпатская область) — на западе Украины. Таким образом, парламентарий "забыл" 13 областей, располагающихся восточнее столицы.
Когда стало понятно, что такое высказывание некорректно, депутат удалил публикацию. Сейчас на его странице опубликовано следующее поздравление: "Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе".
День соборности Украины – государственный праздник, отмечаемый ежегодно 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство, просуществовавшее менее полугода.
Ранее Тищенко перепутал религиозные праздники и в Рождество поздравил соотечественников с Пасхой. Парламентарий разместил в Facebook фотографию возле елки и стихотворение, которое заканчивается словами: "Христос Воскресе!" После указания интернет-пользователей на ошибку Тищенко также удалил пост.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 09:54
В Госдуме дали совет Зеленскому, как объединиться с Крымом
 
В миреУкраинаКиевЗакарпатская областьСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
Лента новостейМолния
СМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине