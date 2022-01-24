06:35 24.01.2022 (обновлено: 09:39 24.01.2022)
СМИ: мятежники в Буркина-Фасо освободили осужденного генерала
LSI Africa: мятежники в Буркина-Фасо освободили осужденного генерала Дьендере
Генерал Буркина-Фасо Жильбер Дьендере. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Предполагаемые военные мятежники в Буркина-Фасо освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота, передает панафриканский портал LSI Africa.
Ранее издание сообщало, что семья президента страны Роша Марка Каборе покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находится под охраной сил жандармерии. Очевидцы сообщали СМИ, что в воскресенье вечером близ резиденции президента была слышна стрельба, а также были замечены вертолеты в небе.
"Генерал Жильбер Дьендере покинул свою камеру, когда его "освободили" мятежники. Он находится в военном лагере имени генерала Абубакара Сангуле Ламизаны", - говорится в сообщении портала в Twitter.
Ранее президент Буркина-Фасо своим указом ввел комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20.00 (23.00 мск) до 5.30 (8.30 мск). Позднее министерство образования Буркина-Фасо сообщило, что в понедельник и во вторник в стране будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах". Региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвал военных сохранять "республиканскую позицию" и поддерживать диалог с властями.
Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо. В одном из них расположена тюрьма, где и содержался генерал Жильбер Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местные СМИ сообщали также о стрельбе в городе Кая. Правительство подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией. Министр вооруженных сил Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента и заявил, что ситуация в стране под контролем. Организация NetBlocks, анализирующая работу "всемирной паутины", указала, что в стране было зафиксировано отключение интернета.