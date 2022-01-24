03:58 24.01.2022 (обновлено: 16:05 24.01.2022)
СМИ: в Британии боятся снижения поставок российского газа в Европу
The Times: в Британии боятся, что из-за санкций Россия ограничит поставки газа в Европу
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция
ЛОНДОН, 24 янв — РИА Новости. Власти Великобритании опасаются, что Россия якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве "оружия" и сократит поставки газа в Европу в ответ на введение Западом санкций из-за эскалации на Украине, пишет газета The Times.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.
По данным газеты, министры правительства Британии ранее участвовали на встрече, где рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Министров предупредили, что страна может столкнуться с "рекордными" ценами на газ и бензин.
"В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки", — заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник.
Как пишет газета, другие европейские страны зависят от российского газа больше, чем Британия. В частности, около 40% поставок поступает в Германию из России, а Швеция и Финляндия "почти полностью зависят" от российского газа. Британия же получила менее трех процентов газа из России за 2020 год, сообщил газете представитель британского правительства.
"Нынешняя энергетическая ситуация связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с вопросом надежности поставок", — отметил он.
Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Эксперты связывают рост стоимости газа в Европе в последнее время с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.