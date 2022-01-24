Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/gaz-1769185244.html
СМИ: в Британии боятся снижения поставок российского газа в Европу
СМИ: в Британии боятся снижения поставок российского газа в Европу - РИА Новости, 24.01.2022
СМИ: в Британии боятся снижения поставок российского газа в Европу
Власти Великобритании опасаются, что Россия якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве "оружия" и сократит поставки газа в Европу в ответ на... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:58
2022-01-24T16:05
в мире
великобритания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg
ЛОНДОН, 24 янв — РИА Новости. Власти Великобритании опасаются, что Россия якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве "оружия" и сократит поставки газа в Европу в ответ на введение Западом санкций из-за эскалации на Украине, пишет газета The Times.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.По данным газеты, министры правительства Британии ранее участвовали на встрече, где рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Министров предупредили, что страна может столкнуться с "рекордными" ценами на газ и бензин.Как пишет газета, другие европейские страны зависят от российского газа больше, чем Британия. В частности, около 40% поставок поступает в Германию из России, а Швеция и Финляндия "почти полностью зависят" от российского газа. Британия же получила менее трех процентов газа из России за 2020 год, сообщил газете представитель британского правительства."Нынешняя энергетическая ситуация связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с вопросом надежности поставок", — отметил он.Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Эксперты связывают рост стоимости газа в Европе в последнее время с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ria.ru/20220124/kultura-1769180229.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_ecf3d507bf86b42972b8a08c24985675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия
03:58 24.01.2022 (обновлено: 16:05 24.01.2022)
 
СМИ: в Британии боятся снижения поставок российского газа в Европу

The Times: в Британии боятся, что из-за санкций Россия ограничит поставки газа в Европу

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 янв — РИА Новости. Власти Великобритании опасаются, что Россия якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве "оружия" и сократит поставки газа в Европу в ответ на введение Западом санкций из-за эскалации на Украине, пишет газета The Times.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.
По данным газеты, министры правительства Британии ранее участвовали на встрече, где рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Министров предупредили, что страна может столкнуться с "рекордными" ценами на газ и бензин.

"В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки", — заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник.

Как пишет газета, другие европейские страны зависят от российского газа больше, чем Британия. В частности, около 40% поставок поступает в Германию из России, а Швеция и Финляндия "почти полностью зависят" от российского газа. Британия же получила менее трех процентов газа из России за 2020 год, сообщил газете представитель британского правительства.
"Нынешняя энергетическая ситуация связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с вопросом надежности поставок", — отметил он.
Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Эксперты связывают рост стоимости газа в Европе в последнее время с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Эрик Земмур - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
00:57
Кандидат в президенты Франции призвал отменить антироссийские санкции
 
В миреВеликобританияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
23:05Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Лента новостейМолния
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на УкраинеСлужить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"