https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

Франции стоит выйти из НАТО ради России

Во Франции захотели выйти из НАТО, чтобы не враждовать с Россией - РИА Новости, 24.01.2022

Франции стоит выйти из НАТО ради России

Русофобия стала средством существования для западных стран, поэтому Парижу следует покинуть НАТО, заявил Atlantico доктор политических наук, бывший... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:02

2022-01-24T16:02

2022-01-24T17:30

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Русофобия стала средством существования для западных стран, поэтому Парижу следует покинуть НАТО, заявил Atlantico доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.Журналист Александр дель Валль спросил у разведчика о русофобских настроениях на Западе, уточнив, возможно ли согласие между НАТО и Россией. Денесе согласился с тем, что жесткая антироссийская позиция — способ существования альянса: "Я уже верю в это. Поэтому и настаиваю, что Франция обязательно должна выйти из НАТО".Эксперт объяснил, что американцы и британцы испытывают иррациональную ненависть к России и видят в ней угрозу для Польши и Прибалтики, а в последние 30 лет нарушают взятые на себя обязательства после холодной войны."А когда Москва реагирует на их повторяющиеся провокации, ее действия квалифицируются как агрессия!" — возмутился Денесе.Так, он напомнил об обширном докладе RAND, в котором перечислены "ненасильственные" способы дестабилизации России.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах.Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html

https://ria.ru/20220124/kultura-1769180229.html

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в мире, сша, франция, нато, прибалтика, rand, россия