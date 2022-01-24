https://ria.ru/20220124/dzhonson-1769280155.html

Возможная эскалация на Украине станет "новой Чечней", заявил Джонсон

Возможная эскалация на Украине станет "новой Чечней", заявил Джонсон - РИА Новости, 24.01.2022

Возможная эскалация на Украине станет "новой Чечней", заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предполагаемая эскалация вокруг Украины будет "болезненным, кровавым делом", способным стать "новой... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:15

2022-01-24T16:15

2022-01-24T16:18

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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предполагаемая эскалация вокруг Украины будет "болезненным, кровавым делом", способным стать "новой Чечней" для российского государства."Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину... будет болезненным, кровавым делом... Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей это страны... они будут бороться", - заявил Джонсон журналистам.Он выразил надежду на то, что "в Кремле это понимают", заявив при этом, что работа Великобритании "гарантировать, чтобы друзья и партнеры, в частности в Европе, подготовили пакет жестких санкций". "Это не значит, что вторжение необратимо, здравый смысл еще может преобладать, но Великобритания возглавляет работу по разработке пакета экономических санкций и помогает Украине защитить себя, поставляя им вооружение",- сказал Джонсон. Британский премьер также сообщил, что в понедельник вечером проведет ряд переговоров по этой ситуации, в том числе и с США.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220124/napryazhennost-1769183995.html

https://ria.ru/20220124/eskalatsiya-1769274013.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, борис джонсон, россия