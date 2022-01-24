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Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ
Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2022
Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ
Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, четыре человека пострадали, сообщает германское... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:46
2022-01-24T17:20
в мире
берлин (город)
восточная европа
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, четыре человека пострадали, сообщает германское издание Bild."Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", - рассказал изданию управляющий заведения.Как сообщается, в ресторане отдыхала группа людей, на улице между ними началась ссора, которая переросла в драку. Двое мужчин и одна женщина были вынуждены обратиться в больницу, еще один человек получил ранение.По данным издания, полиция ведет расследование, но факт участия дипломатов пока не подтвержден.
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/iordaniya-1766078380.html
https://ria.ru/20211202/draka-1761812037.html
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в мире, берлин (город), восточная европа
16:46 24.01.2022 (обновлено: 17:20 24.01.2022)
 
Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ

Bild: в берлинском ресторане подрались дипломаты из Восточной Европы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, четыре человека пострадали, сообщает германское издание Bild.
"Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", - рассказал изданию управляющий заведения.
Вид на столицу Иордании Амман - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 20:38В мире
В парламенте Иордании произошла драка
Как сообщается, в ресторане отдыхала группа людей, на улице между ними началась ссора, которая переросла в драку. Двое мужчин и одна женщина были вынуждены обратиться в больницу, еще один человек получил ранение.
По данным издания, полиция ведет расследование, но факт участия дипломатов пока не подтвержден.
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