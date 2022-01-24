https://ria.ru/20220124/draka-1769285770.html

Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ

Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2022

Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ

Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, четыре человека пострадали, сообщает германское... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:46

2022-01-24T16:46

2022-01-24T17:20

в мире

берлин (город)

восточная европа

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, четыре человека пострадали, сообщает германское издание Bild."Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", - рассказал изданию управляющий заведения.Как сообщается, в ресторане отдыхала группа людей, на улице между ними началась ссора, которая переросла в драку. Двое мужчин и одна женщина были вынуждены обратиться в больницу, еще один человек получил ранение.По данным издания, полиция ведет расследование, но факт участия дипломатов пока не подтвержден.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/iordaniya-1766078380.html

https://ria.ru/20211202/draka-1761812037.html

берлин (город)

восточная европа

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в мире, берлин (город), восточная европа