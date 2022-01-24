https://ria.ru/20220124/draka-1769285770.html
Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ
Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2022
Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ
Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, четыре человека пострадали, сообщает германское... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:46
2022-01-24T16:46
2022-01-24T17:20
в мире
берлин (город)
восточная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, четыре человека пострадали, сообщает германское издание Bild."Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", - рассказал изданию управляющий заведения.Как сообщается, в ресторане отдыхала группа людей, на улице между ними началась ссора, которая переросла в драку. Двое мужчин и одна женщина были вынуждены обратиться в больницу, еще один человек получил ранение.По данным издания, полиция ведет расследование, но факт участия дипломатов пока не подтвержден.
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/iordaniya-1766078380.html
https://ria.ru/20211202/draka-1761812037.html
берлин (город)
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), восточная европа
16:46 24.01.2022 (обновлено: 17:20 24.01.2022)
Дипломаты из Восточной Европы подрались в берлинском ресторане, пишут СМИ
Bild: в берлинском ресторане подрались дипломаты из Восточной Европы