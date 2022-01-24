https://ria.ru/20220124/distant-1769305125.html

В Сыктывкаре школьников переведут на дистанционное обучение

В Сыктывкаре школьников переведут на дистанционное обучение - РИА Новости, 24.01.2022

В Сыктывкаре школьников переведут на дистанционное обучение

Школы Сыктывкара, а также организации дополнительного образования и спортивные секции со вторника переводятся на дистанционный формат обучения из-за высокого... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:34

2022-01-24T18:34

2022-01-24T18:34

распространение коронавируса

общество

школа

дети

сыктывкар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Школы Сыктывкара, а также организации дополнительного образования и спортивные секции со вторника переводятся на дистанционный формат обучения из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает городская администрация."С 25 января учреждения общего и дополнительного образования, спорта переходят на дистанционный режим работы. Данная мера является вынужденной, но необходимой. Она позволит уберечь детей от массового заражения, не допустить взрывного роста заболеваемости", - информируют власти Сыктывкара на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Образовательный процесс в онлайн-формате продлится до 31 января включительно.По данным управления Роспотребнадзора по Коми, за период с 17 по 23 января в Сыктывкаре за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 4194 человек, в том числе 1814 детей, включая 859 школьников. По итогам недели превышение эпидемического порога среди школьников составляет 62,4%.

https://ria.ru/20220123/omikron-1769120578.html

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742903704.html

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общество, школа, дети, сыктывкар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, республика коми, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии