https://ria.ru/20220124/diplomaty-1769205034.html
Евросоюз не видит причин для эвакуации дипломатов с Украины, заявил Боррель
Евросоюз не видит причин для эвакуации дипломатов с Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 24.01.2022
Евросоюз не видит причин для эвакуации дипломатов с Украины, заявил Боррель
ЕС выяснит у госсекретаря США, зачем Вашингтон организует вывоз американцев с Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:21
2022-01-24T10:21
2022-01-24T11:37
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. ЕС выяснит у госсекретаря США, зачем Вашингтон организует вывоз американцев с Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.По словам Борреля, "не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс".Накануне Госдепартамент объявил о сокращении штата посольства в Киеве за счет наемных сотрудников и членов семей дипработников, мотивируя это "угрозой военных действий со стороны России". Ведомство также рекомендовало всем находящимся на Украине американским гражданам покинуть страну. Аналогичные шаги предпринял Лондон.Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Запад готовит несколько крупных провокаций, не исключено, что они могут быть информационными или военными.Параллельно стороны ведут переговоры: Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток, Вашингтон и Брюссель — "снижения агрессии в отношении Украины".Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе, напротив, нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, жозеп боррель
10:21 24.01.2022 (обновлено: 11:37 24.01.2022)
Евросоюз не видит причин для эвакуации дипломатов с Украины, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель: европейские дипломаты не собираются уезжать с Украины
БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. ЕС выяснит у госсекретаря США, зачем Вашингтон организует вывоз американцев с Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Госсекретарь Блинкен объяснит нам <...>. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин", — сказал он перед началом заседания глав МИД Евросоюза
в Брюсселе
.
По словам Борреля, "не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс".
Накануне Госдепартамент объявил о сокращении штата посольства в Киеве за счет наемных сотрудников и членов семей дипработников, мотивируя это "угрозой военных действий со стороны России". Ведомство также рекомендовало всем находящимся на Украине американским гражданам покинуть страну. Аналогичные шаги предпринял
Лондон.
Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Запад готовит несколько крупных провокаций, не исключено, что они могут быть информационными или военными.
Параллельно стороны ведут переговоры: Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток, Вашингтон и Брюссель — "снижения агрессии в отношении Украины".
Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе, напротив, нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море.
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров
, НАТО
наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.