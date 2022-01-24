https://ria.ru/20220124/posolstvo-1769215343.html

Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве

Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве - РИА Новости, 24.01.2022

Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве

Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране, говорится в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:09

2022-01-24T11:09

2022-01-24T13:35

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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране, говорится в рекомендации британского министерства иностранных дел.Посольство продолжит работу. Представительство будет выполнять основные функции, в том числе предоставлять консульскую помощь британским гражданам на Украине."Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу", - говорится в выпущенной в понедельник рекомендации.Ранее США приняли решение об отъезде ряда дипломатов из американской дипмиссии в Киеве. Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Находящимся на Украине американским гражданам рекомендуется рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. При этом высокопоставленный представитель госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне продолжающегося кризиса.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769202753.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769206669.html

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великобритания

россия

сша

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в мире, киев, великобритания, дмитрий песков, нато, россия, сша