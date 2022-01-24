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Главы МИД Евросоюза призвали Россию к конструктивному диалогу
Главы МИД Евросоюза призвали Россию к конструктивному диалогу - РИА Новости, 24.01.2022
Главы МИД Евросоюза призвали Россию к конструктивному диалогу
Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник призвали Россию к конструктивному диалогу в рамках существующих международных механизмов. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:27
2022-01-24T14:43
россия
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник призвали Россию к конструктивному диалогу в рамках существующих международных механизмов."В своих выводах Совет ЕС осуждает продолжающиеся агрессивные действия России и угрозы в отношении Украины, призывает Россию к деэскалации, соблюдению норм международного права и конструктивному диалогу через установленные международные механизмы", - говорится в распространенном заявлении.Главы МИД ЕС также подтвердили продолжение координации в рамках обсуждения безопасности с США, НАТО, Украиной и другими партнерами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220122/evropa-1768954946.html
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россия, в мире, евросоюз
14:27 24.01.2022 (обновлено: 14:43 24.01.2022)
 
Главы МИД Евросоюза призвали Россию к конструктивному диалогу

Главы МИД стран Евросоюза призвали Россию к диалогу в рамках международных механизмов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник призвали Россию к конструктивному диалогу в рамках существующих международных механизмов.
"В своих выводах Совет ЕС осуждает продолжающиеся агрессивные действия России и угрозы в отношении Украины, призывает Россию к деэскалации, соблюдению норм международного права и конструктивному диалогу через установленные международные механизмы", - говорится в распространенном заявлении.
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Главы МИД ЕС также подтвердили продолжение координации в рамках обсуждения безопасности с США, НАТО, Украиной и другими партнерами.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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