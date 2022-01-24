https://ria.ru/20220124/delegatsii-1769241499.html

МИД опроверг данные о прибытии делегаций талибов и сопротивления в Москву

МИД опроверг данные о прибытии делегаций талибов и сопротивления в Москву - РИА Новости, 24.01.2022

МИД опроверг данные о прибытии делегаций талибов и сопротивления в Москву

В Москве опровергают сообщения ряда СМИ о том, что в столицу на переговоры прибыли делегация талибов и представители Фронта национального сопротивления... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:19

2022-01-24T13:19

2022-01-24T13:19

захват власти в афганистане талибами

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замир кабулов

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве опровергают сообщения ряда СМИ о том, что в столицу на переговоры прибыли делегация талибов и представители Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Ранее ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что в Москву якобы прибыли и.о. министра обороны Афганистана Мохаммад Якуб и исполняющий обязанности назначенного талибами правительства Абдул Гани Барадар. Кроме того, также со ссылкой на источники, СМИ утверждали, что в Москву намерены приехать лидеры сопротивления талибам Амрулла Салех и Ахмад Шах Масуд."Это фейк", - сказал Кабулов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.После захвата власти талибами и бегства бывшего тогда президентом Ашрафа Гани вице-президент Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Позднее СМИ сообщали, что Салех выехал в Таджикистан вместе с лидерами сопротивления провинции Панджшер. При этом силы сопротивления отрицают, что Салех покинул Афганистан.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220114/afganistan-1767806725.html

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