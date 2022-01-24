МИД опроверг данные о прибытии делегаций талибов и сопротивления в Москву
Дипломат Кабулов опроверг сообщения о прибытии делегаций талибов и сопротивления в Москву
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве опровергают сообщения ряда СМИ о том, что в столицу на переговоры прибыли делегация талибов и представители Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что в Москву якобы прибыли и.о. министра обороны Афганистана Мохаммад Якуб и исполняющий обязанности назначенного талибами правительства Абдул Гани Барадар. Кроме того, также со ссылкой на источники, СМИ утверждали, что в Москву намерены приехать лидеры сопротивления талибам Амрулла Салех и Ахмад Шах Масуд.
"Это фейк", - сказал Кабулов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
После захвата власти талибами и бегства бывшего тогда президентом Ашрафа Гани вице-президент Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Позднее СМИ сообщали, что Салех выехал в Таджикистан вместе с лидерами сопротивления провинции Панджшер. При этом силы сопротивления отрицают, что Салех покинул Афганистан.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность