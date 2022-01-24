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https://ria.ru/20220124/baykonur-1769224895.html
В Байконуре отменили повышенный уровень опасности
В Байконуре отменили повышенный уровень опасности - РИА Новости, 24.01.2022
В Байконуре отменили повышенный уровень опасности
На Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности в связи с принятыми правоохранительными органами города мерами, сообщает администрация... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:49
2022-01-24T11:49
в мире
казахстан
байконур (город)
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности в связи с принятыми правоохранительными органами города мерами, сообщает администрация города."В связи с принятыми правоохранительными органами мерами угроза террористической опасности на территории города Байконур устранена… повышенный ("синий") уровень террористической опасности отменен", - говорится в сообщении на сайте администрации.Повышенный уровень опасности был объявлен 19 января в связи с возникновением угрозы террористического акта.С 7 по 19 января в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане был введен повышенный уровень опасности, в городе были временные ограничения, в том числе на передвижение по городу в ночное время и продажу алкоголя.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за все время протестов сохранялась спокойная обстановка. Сегодня в своём Telegram-канале он снова отметил, что город сохранил статус региона безопасности."Нам удалось сохранить безопасность байконурцев и космодрома. Сейчас важно спокойно подготовиться к началу пусковой кампании этого года", - заявил он.
https://ria.ru/20220122/baykonur-1769010256.html
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в мире, казахстан, байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос
11:49 24.01.2022
 
В Байконуре отменили повышенный уровень опасности

На территории города Байконур отменили повышенный уровень террористической опасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБайконур
Байконур - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности в связи с принятыми правоохранительными органами города мерами, сообщает администрация города.
"В связи с принятыми правоохранительными органами мерами угроза террористической опасности на территории города Байконур устранена… повышенный ("синий") уровень террористической опасности отменен", - говорится в сообщении на сайте администрации.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1бс 36 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 00:19
Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
Повышенный уровень опасности был объявлен 19 января в связи с возникновением угрозы террористического акта.
С 7 по 19 января в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане был введен повышенный уровень опасности, в городе были временные ограничения, в том числе на передвижение по городу в ночное время и продажу алкоголя.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за все время протестов сохранялась спокойная обстановка. Сегодня в своём Telegram-канале он снова отметил, что город сохранил статус региона безопасности.
"Нам удалось сохранить безопасность байконурцев и космодрома. Сейчас важно спокойно подготовиться к началу пусковой кампании этого года", - заявил он.
Сотрудники силовых структур Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 10:31Беспорядки в Казахстане
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В миреКазахстанБайконур (город)Дмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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