https://ria.ru/20220124/baykonur-1769224895.html

В Байконуре отменили повышенный уровень опасности

В Байконуре отменили повышенный уровень опасности - РИА Новости, 24.01.2022

В Байконуре отменили повышенный уровень опасности

На Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности в связи с принятыми правоохранительными органами города мерами, сообщает администрация... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:49

2022-01-24T11:49

2022-01-24T11:49

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казахстан

байконур (город)

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности в связи с принятыми правоохранительными органами города мерами, сообщает администрация города."В связи с принятыми правоохранительными органами мерами угроза террористической опасности на территории города Байконур устранена… повышенный ("синий") уровень террористической опасности отменен", - говорится в сообщении на сайте администрации.Повышенный уровень опасности был объявлен 19 января в связи с возникновением угрозы террористического акта.С 7 по 19 января в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане был введен повышенный уровень опасности, в городе были временные ограничения, в том числе на передвижение по городу в ночное время и продажу алкоголя.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за все время протестов сохранялась спокойная обстановка. Сегодня в своём Telegram-канале он снова отметил, что город сохранил статус региона безопасности."Нам удалось сохранить безопасность байконурцев и космодрома. Сейчас важно спокойно подготовиться к началу пусковой кампании этого года", - заявил он.

https://ria.ru/20220122/baykonur-1769010256.html

https://ria.ru/20220119/baykonur-1768500671.html

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в мире, казахстан, байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос