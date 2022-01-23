https://ria.ru/20220123/zaymy-1769107562.html

Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиков

Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиков - РИА Новости, 23.01.2022

Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиков

Платежная дисциплина больше всего сейчас страдает у представителей сферы услуг, на заработок которых влияет вся ситуация с ковидом, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T08:41

2022-01-23T08:41

2022-01-23T08:41

экономика

общество

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Платежная дисциплина больше всего сейчас страдает у представителей сферы услуг, на заработок которых влияет вся ситуация с ковидом, рассказали РИА Новости в микрофинансовых компаниях."Самые частые просрочки характерны для заемщиков, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, до сих пор ощущающих на себе последствия кризиса и не сумевших восстановиться в полном объеме. Это работники сферы общественного питания, туристической отрасли, фитнес-индустрии, event-индустрии, кинотеатров", - говорит генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.С таким мнением соглашается директор СРО "МиР" Елена Стратьева, отмечая, что кредитные каникулы и реструктуризации ссуд помогли большинству погасить задолженность.Тем не менее, она считает, что оценивать платежную дисциплину с привязкой к профессии сложно из-за постоянно изменяющейся экономической ситуации, а генеральный директор МФК "Займер" (Robocash Group) Роман Макаров обращает внимание на то, что дисциплина заемщиков все же больше напрямую зависит от их квалификации, а не профессии. "Этот факт объясняется нахождением их в начале карьерного пути и наличием небольшого жизненного опыта. Как правило, опыта взаимодействия с кредиторами у них тоже еще нет", - объясняет Макаров.По данным МФО, в среднем их клиенты с задолженностью берут ссуду в размере до 17 тысяч рублей на срок до 27 дней, а просрочка по выплатам длится до месяца.Образцы дисциплиныВ то же время уровень просрочки снижается по мере восстановления работы различных отраслей экономики и благодаря ужесточению скоринга сервисов альтернативного кредитования. "Осознавая свое неустойчивое материальное положение, они стараются не брать на себя избыточную долговую нагрузку и тщательно рассчитывают сумму заемных средств", - также обращает внимание Хорошко.Наиболее же дисциплинированными в микрофинансовых организация считают сотрудников финансовой сферы, отрасли информационных технологий, юристов, "бюджетников", представителей силовых структур. "Почти треть всех выдач за 2021 год пришлась на клиентов пенсионного возраста, которые более ответственно относятся к выполнению своих обязательств. Только 7% пенсионеров... вовремя не погасили заем", - также отмечает директор департамента управления рисками МКК "Арифметика" Кристина Меликян.Наконец, в региональном разрезе, согласно исследованию, рассрочку чаще всего допускают жители Башкирии и Удмуртии, реже всего - в Чувашии, Омской области, в Татарстане, на Сахалине, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в Москве и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20220120/kredit-1768660912.html

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экономика, общество, россия