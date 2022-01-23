https://ria.ru/20220123/zayavleniya-1769137458.html

Заявления Лондона по Украине основаны на данных спецслужб США, сообщили СМИ

Заявления Лондона по Украине основаны на данных спецслужб США, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2022

Заявления Лондона по Украине основаны на данных спецслужб США, сообщили СМИ

Заявление МИД Великобритании о намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера основаны на информации американский спецслужб, а не британских,... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T15:48

2022-01-23T15:48

2022-01-23T15:48

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ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Заявление МИД Великобритании о намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера основаны на информации американский спецслужб, а не британских, утверждает Sky News.Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев."По данным Sky News, утверждение МИД Великобритании о планах России установить в Киеве пророссийское правительство скорее основано на информации американских спецслужб, а не британских", - написала в Twitter редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс.Заявление британского МИД было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.

https://ria.ru/20220123/muraev-1769132539.html

https://ria.ru/20220123/ukraina-1769131224.html

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в мире, twitter, киев, сша, нато, верховная рада украины, мария захарова, евгений мураев, россия, лиз трасс