https://ria.ru/20220123/ukraina-1769131224.html

Немцы осадили обнаглевшего украинского посла

"Зато деньги наши берете": немцы возмутились упреками от украинского посла - РИА Новости, 23.01.2022

Немцы осадили обнаглевшего украинского посла

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за пост в связи с отставкой главкома Военно-морских сил Германии Кай-Ахима... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T14:14

2022-01-23T14:14

2022-01-23T15:11

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javelin (птрк)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за пост в связи с отставкой главкома Военно-морских сил Германии Кай-Ахима Шенбаха.Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал заявил, что Крым никогда не вернется к Киеву, и назвал обвинения со стороны Запада в адрес России о "вторжении" на Украину "нонсенсом". Вскоре Шенбах подал прошение об отставке.Мельник поприветствовал этот шаг, однако заявил, что ухода с поста недостаточно. По его словам, для восстановления полного доверия Берлин теперь должен изменить подход в отношениях с Киевом. Украинский дипломат при этом озаглавил пост словами "Высокомерие и мания величия Германии".Пользователи Сети пришли в ярость от подобных формулировок."Мания величия больше связана как раз с Украиной. Чего вы хотите? Немецкое оружие?! Зачем Германии вам его давать? Чтобы Россия смела нас вместе с вами?! Мы, немцы, не хотим войны, мы не хотим, чтобы вы нас в нее втягивали!" — написала Schneewitchen 5.0."Зато деньги наши вы охотно берете. Чем масштабнее война, тем лучше для бизнеса. Акции Lockheed Martin, которая производит противотанковые ракеты Javelin, неплохо поднялись за последние несколько недель", — отметил Vajo."Украина все еще не в НАТО, и для таких болванов я бы пальцем не пошевелил. Может быть, Россия скоро станет немного больше... Ну и что с того?" — задался вопросом RandBerliner."Чем отличаются российские и украинские послы? Тем, что только один из них оскорбляет нас чуть ли не каждый день и только один из них верит, что эта дешевая пропаганда увенчается успехом", — выразил мнение Rudolf Schwind."Не забудьте тогда придержать свои руки, когда ЕС снова захочет дать вам денег. Манией величия страдает как раз тот, кто кусает руку, которая его кормит", — подчеркнул Surim."Прекратите уже нести эту чепуху и пытаться манипулировать. Украины не должно быть ни в НАТО, ни в ЕС. И тем и другим это только вред принесет", — подытожили читатели.На днях украинский МИД вызвал посла Германии Анку Фельдгузен и выразил "глубокое разочарование" из-за решения немецкого правительства не предоставлять оборонное вооружение Киеву. По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы, подобные заявления, в том числе о бесперспективности возвращения Крыма, и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.

https://ria.ru/20220123/pristayko-1769130703.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769084938.html

https://ria.ru/20220123/kiva-1769129011.html

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