Немцы осадили обнаглевшего украинского посла

14:14 23.01.2022 (обновлено: 15:11 23.01.2022)
"Зато деньги наши берете": немцы возмутились упреками от украинского посла
Немцы — об упреках со стороны посла Украины Мельника: зато наши деньги охотно берете
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за пост в связи с отставкой главкома Военно-морских сил Германии Кай-Ахима Шенбаха.
Мельник поприветствовал этот шаг, однако заявил, что ухода с поста недостаточно. По его словам, для восстановления полного доверия Берлин теперь должен изменить подход в отношениях с Киевом. Украинский дипломат при этом озаглавил пост словами "Высокомерие и мания величия Германии".
Пользователи Сети пришли в ярость от подобных формулировок.
"Мания величия больше связана как раз с Украиной. Чего вы хотите? Немецкое оружие?! Зачем Германии вам его давать? Чтобы Россия смела нас вместе с вами?! Мы, немцы, не хотим войны, мы не хотим, чтобы вы нас в нее втягивали!" — написала Schneewitchen 5.0.
"Зато деньги наши вы охотно берете. Чем масштабнее война, тем лучше для бизнеса. Акции Lockheed Martin, которая производит противотанковые ракеты Javelin, неплохо поднялись за последние несколько недель", — отметил Vajo.
"Украина все еще не в НАТО, и для таких болванов я бы пальцем не пошевелил. Может быть, Россия скоро станет немного больше... Ну и что с того?" — задался вопросом RandBerliner.
"Чем отличаются российские и украинские послы? Тем, что только один из них оскорбляет нас чуть ли не каждый день и только один из них верит, что эта дешевая пропаганда увенчается успехом", — выразил мнение Rudolf Schwind.
"Не забудьте тогда придержать свои руки, когда ЕС снова захочет дать вам денег. Манией величия страдает как раз тот, кто кусает руку, которая его кормит", — подчеркнул Surim.
"Прекратите уже нести эту чепуху и пытаться манипулировать. Украины не должно быть ни в НАТО, ни в ЕС. И тем и другим это только вред принесет", — подытожили читатели.
На днях украинский МИД вызвал посла Германии Анку Фельдгузен и выразил "глубокое разочарование" из-за решения немецкого правительства не предоставлять оборонное вооружение Киеву. По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы, подобные заявления, в том числе о бесперспективности возвращения Крыма, и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.