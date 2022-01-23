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Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограничений
Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограничений - РИА Новости, 23.01.2022
Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограничений
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об отмене собственной свадьбы во время пресс-конференции по новым COVID-ограничениям в стране, сообщает... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T06:59
2022-01-23T06:59
2022-01-23T06:59
распространение коронавируса
в мире
новая зеландия
джасинда ардерн
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об отмене собственной свадьбы во время пресс-конференции по новым COVID-ограничениям в стране, сообщает издание New Zealand Herald.Из-за штамма "омикрон" Новая Зеландия готовится в ночь на понедельник перейти на "красный" уровень реагирования. Как сообщила Ардерн, на мероприятиях, таких как дни рождения и свадьбы, будет разрешено присутствие не более сотни гостей, а при отсутствии сертификата о прохождении вакцинации лимит будет составлять 25 человек."Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным в результате пандемии", - заявила Ардерн во время пресс-конференции."Такова жизнь. Осмелюсь сказать, я ничем не отличаюсь от тысяч других жителей Новой Зеландии", - сказала премьер Новой Зеландии.
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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограничений
Премьер Новой Зеландии Ардерн отменила свою свадьбу из-за новых COVID-ограничений в стране