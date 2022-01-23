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Раскрыт самый приятный способ быстро заснуть
Врачи назвали эффективный способ побороть бессонницу - РИА Новости, 23.01.2022
Раскрыт самый приятный способ быстро заснуть
Врачи назвали объятия эффективным способом быстрее заснуть. Об этом пишет британская газета Express. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T23:28
2022-01-23T23:28
2022-01-23T23:31
общество
сон
здоровье
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Врачи назвали объятия эффективным способом быстрее заснуть. Об этом пишет британская газета Express.Специалисты провели исследование и выяснили, что около 16 миллионов жителей Соединенного Королевства страдают от бессонницы. Как отмечают эксперты, в течение дня у человека происходит выброс гормона кортизола, отвечающего за реакцию на стресс. Для здорового сна необходимо снизить его количество, уточнили они.По словам медиков, если устроиться в постели поудобнее и приобнять любимого человека, можно снизить чувство беспокойства и улучшить настроение. В этот момент организм начинает активнее вырабатывать серотонин, который играет существенную роль в цикле сна и бодрствования.Смягчение стрессовой нагрузки после объятия позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепит иммунную систему, а выброс дофамина расслабит мускулатуру. Весь этот комплекс факторов, уверяют врачи, способствует быстрому погружению человека в состояния сна.
https://radiosputnik.ria.ru/20220106/bessonnitsa-1766788713.html
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общество, сон, здоровье
23:28 23.01.2022 (обновлено: 23:31 23.01.2022)
Врачи назвали эффективный способ побороть бессонницу
Express: объятия помогают эффективно бороться с бессонницей
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости
. Врачи назвали объятия эффективным способом быстрее заснуть. Об этом пишет
британская газета Express.
Специалисты провели исследование и выяснили, что около 16 миллионов жителей Соединенного Королевства
страдают от бессонницы. Как отмечают эксперты, в течение дня у человека происходит выброс гормона кортизола, отвечающего за реакцию на стресс. Для здорового сна необходимо снизить его количество, уточнили они.
По словам медиков, если устроиться в постели поудобнее и приобнять любимого человека, можно снизить чувство беспокойства и улучшить настроение. В этот момент организм начинает активнее вырабатывать серотонин, который играет существенную роль в цикле сна и бодрствования.
Смягчение стрессовой нагрузки после объятия позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепит иммунную систему, а выброс дофамина расслабит мускулатуру. Весь этот комплекс факторов, уверяют врачи, способствует быстрому погружению человека в состояния сна.