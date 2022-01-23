https://ria.ru/20220123/sim-1769099065.html
Как часто надо менять SIM-карту
Эксперт рассказал, как часто надо менять SIM-карту - РИА Новости, 23.01.2022
Как часто надо менять SIM-карту
SIM-карты могут выходить из строя из-за физического износа. Как часто их следует менять в профилактических целях, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T04:10
2022-01-23T04:10
2022-01-23T04:10
технологии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. SIM-карты могут выходить из строя из-за физического износа. Как часто их следует менять в профилактических целях, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко."Для понимания: SIM-карта, как и жесткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на нее приходит информация и хранятся данные", – пояснил Лысенко.По мере того, как в память SIM-карты загружается новая информация, а старая удаляется, этот элемент телефона изнашивается. В среднем это происходит за 10-15 лет. Но иногда владельцы устройств вынуждены обращаться за новыми SIM-картами значительно раньше."Причин, по которым клиенты (телекоммуникационных компаний, – ред.) меняют SIM-карты, очень много. Основная причина у пользователей – это отсутствие связи. Еще бывают случаи, когда невозможно зарегистрировать SIM-карту в сети, несмотря на то, что все внутренние настройки смартфона выставлены правильно. В таких случаях тоже меняют SIM-карту", – отметил Лысенко.Чтобы избежать таких ситуаций, эксперт советует менять SIM-карты каждые четыре-пять лет."Я рекомендую менять SIM-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в четыре-пять лет", – сказал Григорий Лысенко в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20211130/sim-karty-1761533010.html
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технологии
Эксперт рассказал, как часто надо менять SIM-карту
Эксперт Лысенко посоветовал периодически менять SIM-карту из-за ее износа
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
SIM-карты могут выходить из строя из-за физического износа. Как часто их следует менять в профилактических целях, рассказал
в интервью радио Sputnik эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко.
Ячейки памяти SIM-карты могут изнашиваться физически, это грозит потерей данных и снижением качества мобильной связи, предупредил он.
"Для понимания: SIM-карта, как и жесткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на нее приходит информация и хранятся данные", – пояснил Лысенко.
По мере того, как в память SIM-карты загружается новая информация, а старая удаляется, этот элемент телефона изнашивается. В среднем это происходит за 10-15 лет. Но иногда владельцы устройств вынуждены обращаться за новыми SIM-картами значительно раньше.
"Причин, по которым клиенты (телекоммуникационных компаний, – ред.) меняют SIM-карты, очень много. Основная причина у пользователей – это отсутствие связи. Еще бывают случаи, когда невозможно зарегистрировать SIM-карту в сети, несмотря на то, что все внутренние настройки смартфона выставлены правильно. В таких случаях тоже меняют SIM-карту", – отметил Лысенко.
Чтобы избежать таких ситуаций, эксперт советует менять SIM-карты каждые четыре-пять лет.
"Я рекомендую менять SIM-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в четыре-пять лет", – сказал Григорий Лысенко в интервью радио Sputnik.