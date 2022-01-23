https://ria.ru/20220123/shoygu-1769128094.html

ДОСААФ воспитало миллионы настоящих патриотов, заявил Шойгу

ДОСААФ воспитало миллионы настоящих патриотов, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.01.2022

ДОСААФ воспитало миллионы настоящих патриотов, заявил Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении ДОСААФ с юбилеем отметил, что оборонная организация воспитала миллионы настоящих патриотов,... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:28

2022-01-23T13:28

2022-01-23T13:28

безопасность

сергей шойгу

досааф

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении ДОСААФ с юбилеем отметил, что оборонная организация воспитала миллионы настоящих патриотов, сообщает пресс-служба Минобороны России."За эти годы оборонная организация страны воспитала миллионы настоящих патриотов, внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В суровое время в ней прошли обучение сотни тысяч человек – моряки, снайперы, пулеметчики. ДОСААФ подготовил свыше десяти миллионов работников для народного хозяйства. В его рядах выросли выдающиеся спортсмены, завоевавшие для Родины награды самых престижных соревнований", - говорится в поздравлении.Глава Минобороны России также напомнил о неоценимом вкладе ДОСААФ в Победу в Великой Отечественной войне.По его словам, сегодня общество продолжает обучать граждан военно-учетным специальностям, развивать военно-прикладные виды спорта, готовить специалистов массовых технических профессий. Кроме того, проводится работа по патриотическому воспитанию молодёжи и развитию Юнармейского и поискового движений.

https://ria.ru/20220113/shoygu-1767691172.html

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безопасность, сергей шойгу, досааф, россия