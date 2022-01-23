https://ria.ru/20220123/shoygu-1769128094.html
ДОСААФ воспитало миллионы настоящих патриотов, заявил Шойгу
ДОСААФ воспитало миллионы настоящих патриотов, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.01.2022
ДОСААФ воспитало миллионы настоящих патриотов, заявил Шойгу
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении ДОСААФ с юбилеем отметил, что оборонная организация воспитала миллионы настоящих патриотов,... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T13:28
2022-01-23T13:28
2022-01-23T13:28
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении ДОСААФ с юбилеем отметил, что оборонная организация воспитала миллионы настоящих патриотов, сообщает пресс-служба Минобороны России."За эти годы оборонная организация страны воспитала миллионы настоящих патриотов, внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В суровое время в ней прошли обучение сотни тысяч человек – моряки, снайперы, пулеметчики. ДОСААФ подготовил свыше десяти миллионов работников для народного хозяйства. В его рядах выросли выдающиеся спортсмены, завоевавшие для Родины награды самых престижных соревнований", - говорится в поздравлении.Глава Минобороны России также напомнил о неоценимом вкладе ДОСААФ в Победу в Великой Отечественной войне.По его словам, сегодня общество продолжает обучать граждан военно-учетным специальностям, развивать военно-прикладные виды спорта, готовить специалистов массовых технических профессий. Кроме того, проводится работа по патриотическому воспитанию молодёжи и развитию Юнармейского и поискового движений.
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безопасность, сергей шойгу, досааф, россия
ДОСААФ воспитало миллионы настоящих патриотов, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу заявил, что ДОСААФ воспитало миллионы настоящих патриотов
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении ДОСААФ с юбилеем отметил, что оборонная организация воспитала миллионы настоящих патриотов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"За эти годы оборонная организация страны воспитала миллионы настоящих патриотов, внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В суровое время в ней прошли обучение сотни тысяч человек – моряки, снайперы, пулеметчики. ДОСААФ подготовил свыше десяти миллионов работников для народного хозяйства. В его рядах выросли выдающиеся спортсмены, завоевавшие для Родины награды самых престижных соревнований", - говорится в поздравлении.
Глава Минобороны России
также напомнил о неоценимом вкладе ДОСААФ в Победу в Великой Отечественной войне.
По его словам, сегодня общество продолжает обучать граждан военно-учетным специальностям, развивать военно-прикладные виды спорта, готовить специалистов массовых технических профессий. Кроме того, проводится работа по патриотическому воспитанию молодёжи и развитию Юнармейского и поискового движений.