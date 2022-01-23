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Прокуратура проверит поломку "Сапсана", следовавшего из Москвы в Петербург
Прокуратура проверит поломку "Сапсана", следовавшего из Москвы в Петербург - РИА Новости, 23.01.2022
Прокуратура проверит поломку "Сапсана", следовавшего из Москвы в Петербург
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поломкой электропоезда "Сапсан" в Санкт-Петербурге, который... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T15:08
2022-01-23T15:08
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поломкой электропоезда "Сапсан" в Санкт-Петербурге, который следовал из Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров по факту неисправности высокоскоростного электропоезда Сапсан 758 в районе железнодорожной станции "Обухово" 23 января 2022 года в 10.55", - говорится в сообщении пресс-службы транспортной прокуратуры.По предварительным данным, причиной неисправности послужила поломка токоприёмника. Пострадавших и травмированных нет. Движение поездов восстановлено.В рамках проверки прокуратура установит все обстоятельства, даст оценку действиям работников Октябрьской железной дороги, при наличии оснований примет меры реагирования.Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, задержка Сапсанов в движении на данный момент составляет около часа. "Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для устранения неисправности и минимизации времени опоздания поезда", - отметили в ОЖД.
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происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура
15:08 23.01.2022
 
Прокуратура проверит поломку "Сапсана", следовавшего из Москвы в Петербург

Прокуратура проверит поломку "Сапсана", следовавшего в Петербург, у станции "Обухово"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поломкой электропоезда "Сапсан" в Санкт-Петербурге, который следовал из Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров по факту неисправности высокоскоростного электропоезда Сапсан 758 в районе железнодорожной станции "Обухово" 23 января 2022 года в 10.55", - говорится в сообщении пресс-службы транспортной прокуратуры.
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По предварительным данным, причиной неисправности послужила поломка токоприёмника. Пострадавших и травмированных нет. Движение поездов восстановлено.
В рамках проверки прокуратура установит все обстоятельства, даст оценку действиям работников Октябрьской железной дороги, при наличии оснований примет меры реагирования.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, задержка Сапсанов в движении на данный момент составляет около часа. "Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для устранения неисправности и минимизации времени опоздания поезда", - отметили в ОЖД.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургОктябрьская железная дорогаСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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