https://ria.ru/20220123/sapsan-1769134289.html

Прокуратура проверит поломку "Сапсана", следовавшего из Москвы в Петербург

Прокуратура проверит поломку "Сапсана", следовавшего из Москвы в Петербург - РИА Новости, 23.01.2022

Прокуратура проверит поломку "Сапсана", следовавшего из Москвы в Петербург

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поломкой электропоезда "Сапсан" в Санкт-Петербурге, который... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T15:08

2022-01-23T15:08

2022-01-23T15:08

происшествия

санкт-петербург

октябрьская железная дорога

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поломкой электропоезда "Сапсан" в Санкт-Петербурге, который следовал из Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров по факту неисправности высокоскоростного электропоезда Сапсан 758 в районе железнодорожной станции "Обухово" 23 января 2022 года в 10.55", - говорится в сообщении пресс-службы транспортной прокуратуры.По предварительным данным, причиной неисправности послужила поломка токоприёмника. Пострадавших и травмированных нет. Движение поездов восстановлено.В рамках проверки прокуратура установит все обстоятельства, даст оценку действиям работников Октябрьской железной дороги, при наличии оснований примет меры реагирования.Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, задержка Сапсанов в движении на данный момент составляет около часа. "Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для устранения неисправности и минимизации времени опоздания поезда", - отметили в ОЖД.

https://ria.ru/20210302/sapsan-1599562991.html

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происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура