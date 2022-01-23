https://ria.ru/20220123/sanktsii-1769103042.html

СМИ: Британия начала разработку новых санкций против России

СМИ: Британия начала разработку новых санкций против России - РИА Новости, 23.01.2022

СМИ: Британия начала разработку новых санкций против России

Великобритания разрабатывает санкции против Москвы на случай эскалации ситуации вокруг Украины, не исключаются "ядерный" вариант поддержки Лондоном отключения... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T06:36

2022-01-23T06:36

2022-01-23T06:36

в мире

великобритания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg

ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Великобритания разрабатывает санкции против Москвы на случай эскалации ситуации вокруг Украины, не исключаются "ядерный" вариант поддержки Лондоном отключения РФ от международной межбанковской системы от SWIFT и меры против "Северного потока 2", сообщила британская газета Telegraph.По сообщению газеты, чиновники "начали работу над новыми санкциями", направленными на "ослабление российской экономики" в том случае, если "Кремль продвинется вперед".По информации издания, "Британия рассматривает "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT". Кроме того, британский премьер Борис Джонсон считает, что санкции "не могут не включать" мер против "Северного потока 2", информирует газета.Отмечается также, что Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран G7 (помимо Британии, это США, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) чтобы завершить создание "санкционной коалиции" для принятия "целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих президента России". Конкретных имен в публикации не приводится."Великобритания работает через НАТО и в тесном сотрудничестве с США, чтобы проводить политику диалога и сдерживания, следуя дипломатическому пути, но готовит пакет санкций, которые ударят в самое сердце российской экономики, если это не удастся", - сказал газете источник, близкий к британскому премьеру.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769058088.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, россия