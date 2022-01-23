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Украина получила вторую партию военной помощи от США

Украина получила вторую партию военной помощи от США - РИА Новости, 23.01.2022

Украина получила вторую партию военной помощи от США

В украинский аэропорт Борисполь прибыл самолет со второй партией военной помощи от США, сообщило издание "НВ". РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T21:55

2022-01-23T21:55

2022-01-23T23:31

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КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. В украинский аэропорт Борисполь прибыл самолет со второй партией военной помощи от США, сообщило издание "НВ".Первую партию вооружения с 90 тоннами оружия Киев получил 22 января — это первый пакет помощи в 2022 году.Грузовой самолет Boeing 747 с новой партией американского оружия для ВСУ вылетел из Франкфурта днем в воскресенье. Данные о рейсе также содержатся на сайте Flightradar24."Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin", — отмечается в материале.Как пишет "НВ", Пентагон показал, как готовит боеприпасы, оружие и другое оборудование для отправки на Украину; на сайте ведомства опубликованы фото от 21 января.Соединенные Штаты и другие страны НАТО нагнетают обстановку в регионе: альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сказал, что ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения около 120 тысяч военных.Кроме того, по сообщению Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня "Ураган". Как подчеркнул представитель ведомства, нахождение таких систем на расстоянии менее 70 километров от линии боевого соприкосновения — прямое нарушение комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/prosba-1769066670.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), министерство обороны сша, вооруженные силы украины, javelin (птрк)