https://ria.ru/20220123/putin-1769131421.html

Путин пообщается со студентами и олимпийцами

Путин пообщается со студентами и олимпийцами - РИА Новости, 23.01.2022

Путин пообщается со студентами и олимпийцами

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится со студентами, пообщается с Олимпийской сборной РФ по телемосту, проведет совещание с кабмином... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T14:16

2022-01-23T14:16

2022-01-23T14:16

общество

владимир путин

ленинград

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится со студентами, пообщается с Олимпийской сборной РФ по телемосту, проведет совещание с кабмином и заседание Совбеза РФ, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Президент пообщается с олимпийцами по телемосту - так как спортсмены сейчас, перед соревнованиями, должны жить в режиме карантина. Встретится Путин и со студентами - ведь скоро Татьянин день", - рассказали в программе.Помимо этого президент проведет заседание Совбеза РФ и совещание с членами правительства, отметили в программе.Также на следующей неделе годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и каждый год в этот день Путин участвует в различных мемориальных мероприятиях.

https://ria.ru/20220123/dosaaf-1769117049.html

https://ria.ru/20220121/putin-1768893543.html

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общество, владимир путин, ленинград, россия