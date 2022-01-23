https://ria.ru/20220123/putin-1769131421.html
Путин пообщается со студентами и олимпийцами
Путин пообщается со студентами и олимпийцами - РИА Новости, 23.01.2022
Путин пообщается со студентами и олимпийцами
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится со студентами, пообщается с Олимпийской сборной РФ по телемосту, проведет совещание с кабмином... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T14:16
2022-01-23T14:16
2022-01-23T14:16
общество
владимир путин
ленинград
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится со студентами, пообщается с Олимпийской сборной РФ по телемосту, проведет совещание с кабмином и заседание Совбеза РФ, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Президент пообщается с олимпийцами по телемосту - так как спортсмены сейчас, перед соревнованиями, должны жить в режиме карантина. Встретится Путин и со студентами - ведь скоро Татьянин день", - рассказали в программе.Помимо этого президент проведет заседание Совбеза РФ и совещание с членами правительства, отметили в программе.Также на следующей неделе годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и каждый год в этот день Путин участвует в различных мемориальных мероприятиях.
https://ria.ru/20220123/dosaaf-1769117049.html
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общество, владимир путин, ленинград, россия
Путин пообщается со студентами и олимпийцами
Президент Путин пообщается со студентами и олимпийцами, встретится с правительством