https://ria.ru/20220123/peterburg-1769173717.html

Беглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"

Беглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным" - РИА Новости, 23.01.2022

Беглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"

Власти Санкт-Петербурга создают собственную структуру для уборки города, поскольку рынок соответствующих услуг, который можно охарактеризовать как... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T22:53

2022-01-23T22:53

2022-01-23T23:00

общество

санкт-петербург

александр беглов

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жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга создают собственную структуру для уборки города, поскольку рынок соответствующих услуг, который можно охарактеризовать как полукриминальный, не справляется с этой задачей, сообщил губернатор города Александр Беглов."Что сегодня из себя представляет уборка города? Это лоскутное одеяло. Огромное количество субподрядных организаций, большое количество управляющих компаний, разных других структур, которые отвечают за уборку города. Город приступил к созданию собственной инфраструктуры по уборке города. Естественно, это вызывает недовольство других компаний. Мы не возражаем против рынка, но на сегодняшний день в Санкт-Петербурге рынок по уборке города не работает, он полукриминальный", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".По оценке Беглова, реформируя систему уборки Петербурга, власти "начали срывать маски с полукриминальных структур, которые десятилетиями присасывались к бюджету города". В качестве примера Беглов привел ситуацию, когда фактическое количество дворников, находящихся в ведении управляющей компании, оказывается ниже их заявленного количества, под которое выделено соответствующее бюджетное финансирование.Горожане с начала зимы стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи, а в первые дни нового года появились жалобы и на несвоевременный вывоз мусора в некоторых районах Петербурга. Сообщалось, что губернатор поручил усилить уборку города от снега и наледи. В ряде СМИ и Telegram-каналов появились негативные публикации о ситуации с вывозом мусора и уборкой снега. Широкий резонанс в Петербурге вызвал недавний клип Сергея Шнурова, где он критикует власти за плохую уборку города от снега и мусора. Затем музыкант, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная".

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общество, санкт-петербург, александр беглов, telegram (приложение), жкх