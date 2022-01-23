https://ria.ru/20220123/peregovory-1769102482.html

СМИ: Джонсон поручит главе минобороны отправиться на переговоры с Шойгу

СМИ: Джонсон поручит главе минобороны отправиться на переговоры с Шойгу - РИА Новости, 23.01.2022

СМИ: Джонсон поручит главе минобороны отправиться на переговоры с Шойгу

Премьер Британии Борис Джонсон, как ожидается, даст указание главе британского минобороны Бену Уоллесу посетить Москву для встречи с его российским коллегой... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T06:07

2022-01-23T06:07

2022-01-23T06:07

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ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон, как ожидается, даст указание главе британского минобороны Бену Уоллесу посетить Москву для встречи с его российским коллегой Сергеем Шойгу, передает телеканал Sky News.Источник на Даунинг-стрит рассказал телеканалу, что Джонсон считает ситуацию вокруг Украины "самым большим испытанием единства и решимости Запада и альянса НАТО за последние десятилетия". По словам источника телеканала, Джонсона ежедневно информируют о развитии ситуации вокруг Украины."Ожидается, что он (британский премьер - ред.) скажет министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение встретиться в Москве с российским министром обороны в ближайшие дни", - сообщает телеканал.Ранее МО РФ сообщило, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства провести переговоры в Москве. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны встречались в 2013 году как раз в британской столице на переговорах глав МИД и Минобороны в формате "2+2".

https://ria.ru/20220123/obespokoennost-1769101911.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, россия