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Пассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маску

Пассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маску - РИА Новости, 23.01.2022

Пассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маску

Пассажира, который выражался нецензурной бранью и отказался надеть защитную медицинскую маску при посадке в самолет, сняли с рейса в Сочи при посадке на... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T22:06

2022-01-23T22:06

2022-01-23T22:06

происшествия

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новокузнецк

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СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Пассажира, который выражался нецензурной бранью и отказался надеть защитную медицинскую маску при посадке в самолет, сняли с рейса в Сочи при посадке на Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте."Диспетчер авиабезопасности сообщил в полицию, что при посадке на борт один из пассажиров, разговаривавший по телефону, выражался нецензурной бранью, а на замечания окружающих... вступил с ними в словесную перепалку. На просьбу бортпроводников надеть медицинскую маску (нарушитель) ответил отказом", - говорится в сообщении.Отмечается, что, как только произошел инцидент, командир воздушного судна принял решение отстранить пассажира от полета. В его отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Материалы дела отправили в суд Адлерского района.В пятницу сообщалось, что полицейские в Кузбассе задержали дебошира на авиарейсе Москва – Новокузнецк. Нарушитель отказался надеть медицинскую маску и ударил по лицу бортпроводника.

https://ria.ru/20220123/napadenie-1769160150.html

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происшествия, санкт-петербург, новокузнецк, сочи, москва, россия